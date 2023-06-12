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涉挪用黨款 蘇格蘭前首席大臣被捕

編譯中心╱綜合11日電
前蘇格蘭首席大臣施特金遭逮捕。(美聯社資料照)
前蘇格蘭首席大臣施特金遭逮捕。(美聯社資料照)

前蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）涉及一起針對蘇格蘭民族黨財務不法行為的案件調查，於今天遭到逮捕，原因是一筆60萬英鎊(約76.6萬美元)捐款，涉嫌被挪作其他用途。

中央社引述法新社報導，蘇格蘭警察局表示：「關於當前蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）資金與財務的調查，一名52歲女性今天以嫌疑人身分被捕。」英國媒體證實她的身分就是施特金。

施特金先前領導傾向蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨。她在領導蘇格蘭自治政府八年多後，2月突然宣布辭職。

英國廣播公司（BBC）4月報導，施特金的丈夫穆瑞爾（Peter Murrell）因為蘇格蘭民族黨的政黨資金調查案遭到逮捕。

蘇格蘭警方正在調查蘇格蘭獨立運動人士於2017年募集的60多萬英鎊資金去向。這筆款項應該被用於推動蘇格蘭獨立事務，卻從蘇格蘭民族黨的帳戶中消失。

52歲的施特金今年2月宣布辭任蘇格蘭首席部長及黨領袖，其56歲的丈夫穆瑞爾（Peter Murrell）3月亦辭任蘇格蘭民族黨行政總裁。到4月5日，穆瑞爾因本案被拘留調查逾11個小時，探員同時搜查施特金夫婦寓所與在愛丁堡的蘇格蘭民族黨總部，帶走多箱文件和一批電腦，該黨會計師隨後辭職。同月18日，時任黨財務主管的科林比蒂（Colin Beattie）也被拘留調查。

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