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聖嬰捲土重來 全球災損恐達3.4兆 2024年氣溫或創新高

編譯中心╱綜合11日電
聖嬰現象會造成全球多地乾旱，影響糧食收成。(美聯社)
聖嬰現象會造成全球多地乾旱，影響糧食收成。(美聯社)

聖嬰現象回來了，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）經過數個月的觀測，8日宣布「聖嬰現象」正式發生，到了冬季還會逐漸增強，強颱、暴雨、乾旱等影響時間預計持續到2024年。有研究指出，今年的聖嬰現象可能導致全球經濟損失達3.4兆美元。

《科學》雜誌一項研究，今年的聖嬰現象可能導致全球經濟損失達3.4兆美元，因為極端天氣破壞農業和製造業，並助長疾病傳播。此外，由於氣候變化可能會增加未來聖嬰現象的頻率和強度，研究人員預測到本世紀末，全球經濟損失可能達到84兆美元。

上一次出現聖嬰現象是在2014至2016年，而2016年是全球有紀錄以來最熱的一年。受氣候暖化影響，科學家預測2024年全球氣溫或再創新高。

聖嬰現象組織負責人奧基亞表示，首先感受到影響的將是靠近太平洋的國家，例如美洲西岸、日本、澳洲和紐西蘭，但許多偏遠地區也會受到影響，像是亞馬遜熱帶雨林往往遭受乾旱，中美洲和南美洲將經歷強降雨，澳洲則將面臨極端高溫、乾旱和森林大火。

聖嬰對糧食生產的影響尤為嚴重，從而推高糧食的期貨價格。專家表示，聖嬰現象將導致澳洲冬季作物產量從創紀錄的高位下降34%，並影響印尼、馬來西亞和泰國的棕櫚油和大米產量，其中馬來西亞供應全世界80%的棕櫚油。強聖嬰現象可能影響印度和泰國的食糖生產，並可能破壞巴西的甘蔗收成。

聖嬰現象還會增加傳染病發生的風險。例如在美國，加州由蚊子傳播的西尼羅病毒的病例有所增加，新墨西哥州、科羅拉多州、猶他州等地出現主要由齧齒動物傳播的漢他病毒肺部綜合症；而在美國西部和西南部各州的鼠疫病例也有所增加。

不僅是地表氣候，專家同樣對海洋中正在發生的事情感到擔憂。2015至2016年期間，秘魯海岸的鳳尾魚種群在溫暖的海水入侵中遭到毀滅；澳洲大堡礁近三分之一的珊瑚死亡。

路透報導，聖嬰現象是一種自然發生的氣候模式，與熱帶太平洋中部和東部的海洋表面溫度變暖有關。它平均每2至7年發生一次，通常持續9至12個月，此期間西太平洋的氣壓較高、東太平洋的氣壓較低。

澳洲 泰國 新墨西哥州

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