我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

格鬥巨星宣傳橋段下手太重 NBA熱火吉祥物送醫

法網／約克維奇奪男單冠軍 23座大滿貫獨居史上第一

英國今年氣溫首達86度 多名衛兵熱昏

中央社倫敦10日綜合外電報導
英國氣溫今年首度來到華氏86度（攝氏30度），至少有3名衛兵在閱兵時熱昏，(擷自影片)
英國氣溫今年首度來到華氏86度（攝氏30度），至少有3名衛兵在閱兵時熱昏，(擷自影片)

英國氣溫今年首度來到華氏86度（攝氏30度），至少有3名衛兵在閱兵時熱昏，而在蘇格蘭高地，人們被告知要留在室內，因為消防人員正在處理一場野火。

英國「衛報」（The Guardian）報導，1400多名士兵接受威爾斯親王（Prince of Wales）的校閱，他是「威爾斯衛隊」（the Welsh Guards）的榮譽上校。10日在倫敦市中心皇家騎兵校閱場（Horse Guards Parade）舉行的活動是為軍旗敬禮分列式（Trooping the Colour）排演。威廉王子（Prince William）事後推文說，部隊在困難的條件下「表現出色」。

影片來源：YouTube Guardian News

英國氣溫今年首度來到華氏86度（攝氏30度），至少有3名衛兵在閱兵時熱昏，(美聯...
英國氣溫今年首度來到華氏86度（攝氏30度），至少有3名衛兵在閱兵時熱昏，(美聯社)

英國氣象局（Met Office）證實，英國的氣溫已來到攝氏30度，英國倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）測得攝氏30.5度。

在蘇格蘭高地，民眾被警告10日晚間留在室內，因為消防人員在蘇格蘭因威奈斯 （Inverness）附近處理一場野火，這是蘇格蘭到目前為止最熱的一天。亞爾郡（Ayrshire）的奧欽克魯夫（Auchincruive）記錄到攝氏26.7度，因威奈斯來到攝氏23度。

蘇格蘭消防和救援部門（SFRS）和蘇格蘭警察局（Police Scotland）建議戴維奧特村（Daviot）的民眾留在室內，並關閉所有門窗以防吸入煙霧。

野火在昨日下午2時45分左右在旅行拖車停車場附近爆發。蘇格蘭消防和救援部門說，「非常嚴重」的野火警告現已延長到下周一。這是繼5月28日發生在蘇格蘭高地坎尼希（Cannich）附近的火災後發生，坎尼希附近火災據信是英國最大的野火之一，延燒面積約30平方哩。

英國許多地區在10日晚間和周日都有雷暴警告。

根據英國氣象局的說法，來自南方的暖空氣預計將使溫度上升，但會帶來雷陣雨，並有可能出現冰雹和陣風。

警察 皇家 威廉

上一則

地中海移民潮湧現 突尼西亞總統：拒成歐洲邊防

下一則

烏克蘭大反攻 俄指黑海艦隊遇襲

延伸閱讀

捲入黨款調查案 前蘇格蘭首席大臣施特金被捕

捲入黨款調查案 前蘇格蘭首席大臣施特金被捕
加國東部濃煙可望因降雨好轉 幾天後才會影響野火

加國東部濃煙可望因降雨好轉 幾天後才會影響野火
紐約爆橘色霧霾 灣區3年前更嚴重 持續更久

紐約爆橘色霧霾 灣區3年前更嚴重 持續更久
加拿大野火規模空前 煙塵飄散至北歐挪威

加拿大野火規模空前 煙塵飄散至北歐挪威

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，迎來100歲生日。（Getty Images）

日皇族第2人 百歲百合子王妃每天這樣養生

2023-06-05 02:23

超人氣

更多 >
阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐

玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒