英國今年氣溫首達86度 多名衛兵熱昏

英國氣溫今年首度來到華氏86度（攝氏30度），至少有3名衛兵在閱兵時熱昏，(擷自影片)

英國氣溫今年首度來到華氏86度（攝氏30度），至少有3名衛兵在閱兵時熱昏，而在蘇格蘭高地，人們被告知要留在室內，因為消防人員正在處理一場野火。

英國「衛報」（The Guardian）報導，1400多名士兵接受威爾斯親王（Prince of Wales）的校閱，他是「威爾斯衛隊」（the Welsh Guards）的榮譽上校。10日在倫敦市中心皇家 騎兵校閱場（Horse Guards Parade）舉行的活動是為軍旗敬禮分列式（Trooping the Colour）排演。威廉 王子（Prince William）事後推文說，部隊在困難的條件下「表現出色」。

影片來源：YouTube Guardian News

英國氣溫今年首度來到華氏86度（攝氏30度），至少有3名衛兵在閱兵時熱昏，(美聯社)

英國氣象局（Met Office）證實，英國的氣溫已來到攝氏30度，英國倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）測得攝氏30.5度。

在蘇格蘭高地，民眾被警告10日晚間留在室內，因為消防人員在蘇格蘭因威奈斯 （Inverness）附近處理一場野火，這是蘇格蘭到目前為止最熱的一天。亞爾郡（Ayrshire）的奧欽克魯夫（Auchincruive）記錄到攝氏26.7度，因威奈斯來到攝氏23度。

蘇格蘭消防和救援部門（SFRS）和蘇格蘭警察 局（Police Scotland）建議戴維奧特村（Daviot）的民眾留在室內，並關閉所有門窗以防吸入煙霧。

野火在昨日下午2時45分左右在旅行拖車停車場附近爆發。蘇格蘭消防和救援部門說，「非常嚴重」的野火警告現已延長到下周一。這是繼5月28日發生在蘇格蘭高地坎尼希（Cannich）附近的火災後發生，坎尼希附近火災據信是英國最大的野火之一，延燒面積約30平方哩。

英國許多地區在10日晚間和周日都有雷暴警告。

根據英國氣象局的說法，來自南方的暖空氣預計將使溫度上升，但會帶來雷陣雨，並有可能出現冰雹和陣風。