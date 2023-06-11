日駐印大使「耐辣度」不敵老婆 莫迪：輸了不必在意

日本駐印度大使鈴木浩(右)與妻子品嘗印度美食。(擷自推特)

日本駐印度 大使鈴木浩與妻子品嘗印度美食 ，卻在耐辣能力上敗下陣來，逗趣的影片吸引破百萬次瀏覽。印度總理莫迪推文表示：「這是一場輸了也不必在意的比賽。」

鈴木浩10日在推特（Twitter）貼出一段22秒的影片，分享夫妻兩人在印度西部大城普恩（Pune）大啖當地美食與街頭小吃的情況。

影片開頭，鈴木浩在餐廳點餐，要求「少辣」，但他的妻子卻豪爽喊出「辛辣」，還豎起大姆指，連服務生也難以置信地確認一次。

隨後是以快轉模式播放大使夫人大吃四方的鏡頭，影片最後跳出「我太太擊敗我了」的字樣。

影片走活潑的漫畫風，直到今天下午，已有233萬次瀏覽，也引起許多印度網友讚賞。

莫迪（Narendra Modi）轉推這則影片，安慰鈴木浩：「大使先生，這是一場輸了也不必在意的比賽。」

莫迪表示，很高興看到鈴木浩享用印度美食，並以具創意的方式呈現出來，希望未來能看到更多這樣的影片。

印度美食以濃郁的香料著稱，但口味也因此偏向鹹辣，有時就連飲料也帶有辣味，咖哩醬也與日式咖哩的「帶甜風」大不相同，初到印度的外國人有時會難以適應。

今年2月與3月，韓國及德國 駐印度大使曾分享跳印度洗腦舞的影片，莫迪也都有回應。