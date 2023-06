影／嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

英國倫敦一處警局拘留室過去發生一起命案,25歲男子德佐伊薩(Louis De Zoysa)因為涉嫌攜帶毒品 和彈藥,因此遭到警方逮捕。沒想到在審訊期間,雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍,射殺面前的員警拉坦(Matiu Ratana),完整事發影片曝光了。

根據BBC報導,這起事件發生在2020年9月25日,德佐伊薩走在倫敦南部街頭時遭到員警攔查,身上的毒品和七顆子彈都被搜出,因此警方把德佐伊薩上銬帶回警局。從影片中可以看見,德佐伊薩雙手反銬坐在拘留室,他的左右邊和正前方共站了三名員警,當警方指示德佐伊薩起身時,他卻突然從腋下掏出一把槍,接著對著前方連續開四槍。

Here's footage in the #Croydon custody centre as cuffed Louis De Zoysa guns down Sgt Matt Ratana with an antique revolver he bought at an auction. He had been searched but hid the gun under his armpit https://t.co/0sKjHytYDw pic.twitter.com/E6Qw3hcITq