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奧運主席再呼籲：讓俄及白俄選手重返奧運

編譯中心／綜合9日電
國際奧林匹克委員會主席巴赫再次呼籲，應允許俄羅斯和白俄羅斯選手以個人中立者身分重返奧運。(取材自國際奧林匹克委員會)
國際奧林匹克委員會主席巴赫再次呼籲，應允許俄羅斯和白俄羅斯選手以個人中立者身分重返奧運。(取材自國際奧林匹克委員會)

國際奧林匹克委員會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)9日重申呼籲，應允許俄羅斯和白俄羅斯選手，以個人中立者身分重返奧運

央廣報導，正在巴黎訪問的巴赫，在與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)會晤後，再度提出以上呼籲。

根據國際奧會發表的聲明，巴赫和馬克宏討論了2024巴黎奧運的相關問題，並確認有關俄羅斯和白俄羅斯運動員參賽的決定，將 「由國際奧會在適當的時候做出」。

自去年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯及其盟友白俄羅斯一直被排除在大多數奧運體育項目之外。

巴赫9日與難民運動員會面，也再次提到允許被排除在國際比賽中的運動員返回的條件。

巴赫舉正在進行的法國網球公開賽(French Open)為例指出，「這也非常清楚：沒有團隊，也沒有代表團。這是關於個人中立運動員的參賽，正如你看到的法網那樣」。

巴赫說，「沒有俄羅斯國旗，沒有俄羅斯國歌，沒有顏色，沒有任何國家標誌。這就是一些世界錦標賽的運作方式」。巴赫說，「越來越多的國際體育協會正應用這些條件和方式。所以，最終，我非常有信心，體育精神和這種獨特的參賽精神，會占上風」。

自從國際奧會主張應「進一步探索」允許這兩個國家的運動員以中立身分參賽的方法以來，這個問題已引發激烈爭辯。距離巴黎奧運只剩下14個月之際，關於這個問題仍無法達成共識。

白俄羅斯 運動員 奧運

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