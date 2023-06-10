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日本壽司郎被舔醬油瓶惡搞 業者向高中生求償48萬美元

編譯中心／綜合9日電
日本高中生到壽司郎用餐竟舔醬油瓶、手沾口水抹在壽司上，被壽司郎求償6700萬日圓。（取材自推特）
日本高中生到壽司郎用餐竟舔醬油瓶、手沾口水抹在壽司上，被壽司郎求償6700萬日圓。（取材自推特）

日本連鎖迴轉壽司店龍頭壽司郎今年初遭顧客舔醬油瓶等惡搞行為，還拍成影片，引發軒然大波，影響營運。壽司郎今天向禍首高中生要求6700萬日圓（約48萬美元）損害賠償。

今年初，日本推特（Twitter）流傳一段發生在壽司郎分店的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）畫面，可以看到一名男性顧客先拿起醬油瓶舔瓶口，又從茶杯放置處拿起一個茶杯，舔完茶杯杯緣後放回原位，最後是把自己的口水抹在迴轉台的壽司上。

這些「迷惑動畫」在社群媒體廣為流傳，造成壽司郎短短一天股價重挫近5%，市值一度蒸發約168億日圓（約1.2億美元），更造成顧客不敢上門。壽司郎報警處理後，抓到影片中惡搞的岐阜縣一名17歲高中生。

日本「產經新聞」今天報導，壽司郎決定向這名高中生求償6700萬日圓，且正朝向提高求償的方向研議。

壽司郎3月向大阪地方法院提起訴訟，表示這起事件「令許多客人感覺不適，產生厭惡感」，要求被告對流失的營業額及造成的商譽損失給予損害賠償。

這則影片流傳開來後，壽司郎為了避免模仿效應，在座位與迴轉台之間加裝壓克力板。訴狀中表示：「今後預料還會有9300萬日圓左右損失，將據此提高賠償金額。」

訴狀指出，這名高中生1月3日和友人一起前往岐阜市的壽司郎岐阜正木店，他舔了醬油瓶的瓶口，並用手指沾口水抹在迴轉台上的壽司，全部過程由友人拍攝下來。

高中生方面的答辯書則表示，被告「每一天都在深刻反省」，並稱「迴轉壽司業界競爭激烈，考慮到這家分店的設置地點，來客數之所以減少，也應該考量同業競爭因素」，因此要求駁回訴訟。

對於這名高中生被求取巨額賠償，富士新聞網進行街頭訪問。有人認為金額太高，可能有點小題大作，感覺他有點可憐。但也有人認為這個金額妥當，必須以儆效尤。

法律專家則評估，壽司郎實際會判獲賠償金「可能落在數十萬到100萬日圓」之間，其提出6700萬日圓賠償金是另有目的。

律師山田奈美香表示，提出巨額賠償要求最大目的是發揮「震懾作用」，避免其他人做出類似行為，而且壽司郎應該會一直走到判決出爐，不會輕易和解。

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