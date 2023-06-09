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展現友好邦誼 台北市贈克國50輛YouBike1.0

記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席YouBike 1.0贈與克國儀式。（記者鍾維軒／攝影）
台北市長蔣萬安出席YouBike 1.0贈與克國儀式。（記者鍾維軒／攝影）

台北市今年全面改為YouBike 2.0，退場後的YouBike 1.0仍有其他用途。北市府今贈與友邦聖克里斯多福及尼維斯50輛自行車，將跨海到克國延續服務。而今年正好是2國建交40周年，市長蔣萬安說，為展現支持友好邦誼，特別捐贈YouBike讓台灣之光能跨海出國。

台北市政府9日早舉辦記者會，宣布致贈50輛YouBike 1.0自行車給友邦聖克里斯多福及尼維斯，由克國駐台大使范東亞（Amb. Donya Francis）代表受贈，2022年底退場的自行車，將跨海到克國延續服務。

YoUbike 1.0在台北市服務超過13年、騎乘次數超過2億人次，去年底退場後，交通局就規劃把堪用的自行車辦理移撥及轉贈，計有1106輛自行車將提供給北市府機關，另捐贈1300輛自行車讓原鄉使用，今天在捐贈50輛給我邦交克國。 

蔣萬安表示，城市也可以為貢獻國際社會盡一份心力，對國際交流合作也相當重視。今年是我國與克國建交40週年，為展現台北市對兩國友好邦誼的支持，在克國駐台大使館的邀請下，台˙北市特別捐贈YouBike 1.0車輛50台給克國，讓台灣之光YouBike跨海出國去，在友邦繼續提供服務。

范東亞提到，這次捐贈讓克國成為更永續的島國，新任總理德魯（Terrance Drew）自去年上任以來，高度重視教育及青年健康發展，教育部和青年婦權部現亦積極推動「青年自行車馬拉松」，讓年輕人騎自行車遊覽島嶼。礙於有些克國年輕人沒有自行車，這批YouBike到了克國之後，將提供給當地青年或國際旅客環島觀光使用。

克國位於加勒比海地區，由較大的聖克里斯多福島上及較小的尼維斯島組成，面積約261平方公里，略小於271.8平方公里的台北市。

台北市長蔣萬安出席YouBike 1.0贈與克國儀式。（記者鍾維軒／攝影）
台北市長蔣萬安出席YouBike 1.0贈與克國儀式。（記者鍾維軒／攝影）

教育部 觀光 邦交

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