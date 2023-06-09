我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：輝達AI軟體可被破解繞過安全限制 外洩隱私資訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

驚悚過程全拍下 俄羅斯男在埃及游泳慘遭鯊魚攻擊「活活咬死」

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯官媒《RT》報導，一位俄羅斯國民在埃及一處最受歡迎的海灘渡假勝地遭鯊魚咬死，恐怖的過程都被人拍了下來。（照片翻攝：Twitter / ermak341）
俄羅斯官媒《RT》報導，一位俄羅斯國民在埃及一處最受歡迎的海灘渡假勝地遭鯊魚咬死，恐怖的過程都被人拍了下來。（照片翻攝：Twitter / ermak341）

俄羅斯官媒《RT》8日報導，一位俄羅斯國民在埃及一處最受歡迎的海灘渡假勝地遭鯊魚咬死，恐怖的過程都被人拍了下來。

俄羅斯駐埃及赫加達（Hurghada）領事館在社群媒體「紙飛機」頻道發布訊息，證實一名年輕男子在公共海灘附近海域身亡。總領事沃羅帕夫（Viktor Voropaev）向塔斯社表示，事件發生在夢幻海灘（Dream Beach）附近，這位23歲的死者並非遊客，而是已經在埃及住了一段時間，於當地時間下午3時左右被行兇的鯊魚盯上。

專門報導新聞的幾個俄媒「紙飛機」頻道公開了旁觀者從岸上拍攝的影像，可見到一名男子在距離沙灘有些距離的水域不停掙扎求生，也能見到鯊魚的魚鰭跟尾巴出現在變成紅色的海面上。過了一陣子，男人的頭部就消失在海面之下，攝影者則反覆說著「我的天啊」。

俄媒表示，死者是跟父親與女友一起來到海灘，疑似是行兇的鯊魚據報在當天稍晚被漁民抓獲。從影像可見，許多人圍繞著已經被拉到岸上的鯊魚，並且拿出手機拍照。俄羅斯領事館已建議其他國人下海游泳時保持警惕，同時嚴格遵守埃及當局實行的任何限制。

俄羅斯 社群媒體 游泳

上一則

烏克蘭水壩遭炸 澤倫斯基到災區視察 控俄軍射擊救難人員

下一則

展現友好邦誼 台北市贈克國50輛YouBike1.0

延伸閱讀

不要小看自己

不要小看自己
普亭簽署新徵兵令 7月15日前再徵召14.7萬人入伍

普亭簽署新徵兵令 7月15日前再徵召14.7萬人入伍
疑企圖脫北…北韓外交官妻兒失蹤 俄羅斯官方急發尋人啟示

疑企圖脫北…北韓外交官妻兒失蹤 俄羅斯官方急發尋人啟示
印航飛金山班機迫降俄羅斯山區 另派機接200多名乘客

印航飛金山班機迫降俄羅斯山區 另派機接200多名乘客

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，迎來100歲生日。（Getty Images）

日皇族第2人 百歲百合子王妃每天這樣養生

2023-06-05 02:23
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
烏克蘭總統澤倫斯基的推特6日發布畫面顯示，卡科夫卡水壩被破壞，大量蓄水從缺口流出。(截自推特)

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

2023-06-06 06:55
約旦王室舉行王儲婚禮，王儲胡笙王子(右)迎娶有沙烏地王室血統的建築師艾塞夫。(Getty Images)

約旦王儲迎娶沙國王室血統新娘 威廉凱特、吉兒皆出席

2023-06-01 16:28

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡