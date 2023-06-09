驚悚過程全拍下 俄羅斯男在埃及游泳慘遭鯊魚攻擊「活活咬死」

俄羅斯官媒《RT》報導，一位俄羅斯國民在埃及一處最受歡迎的海灘渡假勝地遭鯊魚咬死，恐怖的過程都被人拍了下來。（照片翻攝：Twitter / ermak341）

俄羅斯 官媒《RT》8日報導，一位俄羅斯國民在埃及一處最受歡迎的海灘渡假勝地遭鯊魚咬死，恐怖的過程都被人拍了下來。

俄羅斯駐埃及赫加達（Hurghada）領事館在社群媒體 「紙飛機」頻道發布訊息，證實一名年輕男子在公共海灘附近海域身亡。總領事沃羅帕夫（Viktor Voropaev）向塔斯社表示，事件發生在夢幻海灘（Dream Beach）附近，這位23歲的死者並非遊客，而是已經在埃及住了一段時間，於當地時間下午3時左右被行兇的鯊魚盯上。

專門報導新聞的幾個俄媒「紙飛機」頻道公開了旁觀者從岸上拍攝的影像，可見到一名男子在距離沙灘有些距離的水域不停掙扎求生，也能見到鯊魚的魚鰭跟尾巴出現在變成紅色的海面上。過了一陣子，男人的頭部就消失在海面之下，攝影者則反覆說著「我的天啊」。

俄媒表示，死者是跟父親與女友一起來到海灘，疑似是行兇的鯊魚據報在當天稍晚被漁民抓獲。從影像可見，許多人圍繞著已經被拉到岸上的鯊魚，並且拿出手機拍照。俄羅斯領事館已建議其他國人下海游泳 時保持警惕，同時嚴格遵守埃及當局實行的任何限制。