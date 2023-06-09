時隔5年 南韓發表新安保戰略 稱北韓核問題為「最大威脅」

南韓總統尹錫悅。（歐新社）

南韓政府時隔五年修改國家安保戰略，將北韓 核問題稱為最大威脅，並刪除前政府推動的朝鮮半島終戰宣言、和平協定等語句，將國際合作視為處理朝鮮半島問題的戰略重點。

南韓總統辦公室7日發布新版國家安保戰略，主軸從前任文在寅 政府2018年提出的「和平繁榮的韓半島（朝鮮半島）」改為「自由、和平、繁榮的全球中樞國家」，安保戰略重點明顯從朝鮮半島局勢擴大至全球合作觀點。

與文在寅政府的懷柔方式相比，對北韓明顯強硬的尹錫悅政府採取與美、日等主要夥伴合作方式，因應北韓飛彈及核武威脅，新版國家安保戰略用詞也不像前政府一般小心翼翼，直指「北韓核問題、WMD（大規模殺傷性武器）為當前應最優先處理的威脅」。

文在寅政府五年前發布的國家安保戰略中並未提及北韓核武造成的威脅，兩韓 相關內容僅以兩韓峰會、北韓與美國峰會為例，稱和平解決北韓核問題指日可待。

而文在寅政府在北韓非核化路徑圖中提議的終戰宣言、和平協定等主要階段，在這次新版戰略中皆被刪除，改以強調透過強化美韓同盟、美日韓安保合作，因應北韓威脅，推動「有原則的南北（兩韓）關係正常化」。

韓聯社引述總統辦公室官員說法報導，前任政府在五年間對朝鮮半島事務投注大量關注與時間，而現任政府同樣關注朝鮮半島問題，但轉向國際主流觀點、主要同盟勢力、安保合作夥伴，凝聚價值觀與利益共識，嘗試以此解決朝鮮半島問題。

新版戰略也重申，總統尹錫悅去年8月為促成北韓非核化提出一系列經濟支援的「大膽方案」，雖未獲北韓正面回應，但仍然有效，堅持維持長期一貫原則。

而在強調與美日合作同時，對於明顯與主要盟友美國對立的中國、俄羅斯，新版戰略也列出相對應的外交戰略重點。對中國在相互尊重與互惠前提下發展健全且成熟的關係，在不損及國家利益與原則的基礎上，與中方強化戰略溝通及實質合作。

另據路透報導，尹錫悅8日主持半導體國家戰略會議暨第17次緊急經濟民生會議，約60位半導體業界領袖、國會議員與部長與會，尹錫悅說，半導體競爭是產業戰爭，也是國家總體戰。地緣政治議題近來已成為公司管理的最大風險，光是企業無法解決這個問題，這是國家應該透過和美國等志同道合的國家強化合作與密切溝通來處理的問題。