法國傳隨機攻擊 5人受傷、2童危殆 兇嫌是敘利亞難民
法國阿爾卑斯山小鎮安錫（Annecy）8日上午發生隨機攻擊事件，一名敘利亞難民持刀攻擊正在湖邊公園玩耍的幼童，導致四名幼童及一位成人共五人受傷，據目擊者表示，至少有一名受害幼童還在坐嬰兒車。
據中央社引述法新社，兇嫌為30歲出頭的敘利亞男子，4月在瑞典取得難民身分。
綜合媒體報導，目擊者表示，該名兇嫌四處狂奔，顯然是隨機挑選對象攻擊；還有人說，嫌犯會說英文，大家一開始以為這是安排好的節目，直到聽見尖叫才驚覺發生攻擊事件。
安全消息人士告訴法新社，兩名據信三歲左右的幼童以及那名成年傷者情況危急，正在醫院與死神搏鬥。
內政部長達馬南（Gerald Darmanin）發推文說嫌犯「已被逮捕，感謝維安人員迅速的反應」；一名警方消息人士則說，目前正在查驗嫌犯身分，但法國安全機構先前對他並無掌握。
然而，最新這起攻擊事件，很可能引發更嚴格的移民審查與庇護政策，右翼政治人物立刻抓住兇嫌的難民身分做文章。右翼共和黨黨魁齊歐堤（Eric Ciotti）在國會告訴記者，「調查會釐清發生了什麼事，但兇嫌的身分特徵，似乎與過去在這類攻擊事件中看到的相同」。
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