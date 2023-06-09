法國傳隨機攻擊 5人受傷、2童危殆 兇嫌是敘利亞難民

法國阿爾卑斯山區小鎮安錫8日發生隨機攻擊事件，致共5人受傷，警方在現場調查。（歐新社）

法國阿爾卑斯山小鎮安錫（Annecy）8日上午發生隨機攻擊事件，一名敘利亞難民持刀攻擊正在湖邊公園玩耍的幼童，導致四名幼童及一位成人共五人受傷，據目擊者表示，至少有一名受害幼童還在坐嬰兒車。

據中央社引述法新社，兇嫌為30歲出頭的敘利亞男子，4月在瑞典 取得難民身分。

綜合媒體報導，目擊者表示，該名兇嫌四處狂奔，顯然是隨機挑選對象攻擊；還有人說，嫌犯會說英文，大家一開始以為這是安排好的節目，直到聽見尖叫才驚覺發生攻擊事件。

安全消息人士告訴法新社，兩名據信三歲左右的幼童以及那名成年傷者情況危急，正在醫院與死神搏鬥。

內政部 長達馬南（Gerald Darmanin）發推文說嫌犯「已被逮捕，感謝維安人員迅速的反應」；一名警方消息人士則說，目前正在查驗嫌犯身分，但法國安全機構先前對他並無掌握。