搶主導地位？英相蘇納克：宣布下半年將辦全球首屆AI峰會

英國首相蘇納克7日在訪問華盛頓期間宣布召開世界首次「人工智慧峰會」，並希望藉此尋求發揮主導地位。（歐新社）

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在訪美期間宣布，英國將於今年下半年召開世界首次「人工智慧 （AI ）安全峰會」，並希望藉此尋求發揮主導地位。

蘇納克7日表示，「人工智慧具有不可思議的潛力，可以讓我們的生活變得更美好，但我們需要確保以安全可靠的方式開發和使用它，縱觀歷史，我們一次又一次地發明顛覆式的新技術並利用它們造福人類」。

世界七大工業國（G7）5月在日本舉行的峰會上呼籲就人工智慧採取行動，美國上周也與歐盟 就人工智慧行為準則舉行會談。

蘇納克的發言人表示，這次峰會預料將在今年秋季舉行，將聚集「理念相近的國家」形塑規範。而中國或許不在「理念相近」盟友之列，但包括蘇納克、外交大臣等高階官員多次提到，要解決全球重大議題，幾乎不可能避開中國，而AI顯然是全球重大議題之一。

該發言人也否認，這次峰會是為了制衡中國和俄羅斯等國家利用人工智慧以達專制目的。

縱然蘇納克希望英國在全球AI監管方面擔起領導角色，但英國政府提出的AI監管方案卻被批評過於寬鬆，有專家指出，若輸出全球，能否被接受成為疑問，美國、歐盟、日本等正醞釀或已著手立法規管AI，其中歐盟在數碼監管方面擁有可堪信賴的往績，其2021年啟動的AI法案，立法程序已接近完成。這將使其在爭取推進全球AI監管標準比英國更具優勢。