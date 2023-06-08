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有動物存活 烏克蘭動物園洪水滅頂 部分動物被員工救回家逃過一劫

編譯陳曉慈／即時報導
烏克蘭卡科夫卡水壩遭炸毀後，下游Kazkova Dibrova動物園遭洪水滅頂，園長納夫羅茨卡7日在臉書發文表示，部分動物因事先被救至員工家中而存活了下來，包括照片中的天竺鼠。（取材自納夫羅茨卡臉書）
烏克蘭卡科夫卡水壩遭炸毀後，下游Kazkova Dibrova動物園遭洪水滅頂，園長納夫羅茨卡7日在臉書發文表示，部分動物因事先被救至員工家中而存活了下來，包括照片中的天竺鼠。（取材自納夫羅茨卡臉書）

烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）6日報導，卡科夫卡水壩遭炸毀後，下游的動物園（Kazkova Dibrova Zoo）因此遭洪水倒灌，園長納夫羅茨卡（Olena Navrotska）認為園內300隻動物恐全數罹難。但納夫羅茨卡7日再次驚喜發文，表示部分動物早先被一名動物園員工救至自己家中，因此倖免於難

據報導，園內動物包括猴子、浣熊、驢子、迷你馬、水獺、多種鳥類、刺蝟、土撥鼠、烏龜等。該動物園位於俄軍佔領區內。納夫羅茨卡表示，所有動物自俄軍入侵首日就被困在動物園內，整個園區都被埋了地雷，幾乎不可能進行疏散，但相關人員一直努力搶救。

在水壩炸毀後不久，動物園即遭洪水滅頂，納夫羅茨卡告訴烏克蘭真理報記者說：「我們竭盡全力想讓保護這些動物。其中有多少努力、多少人支援，協助在如此可怕的環境下保護這些動物，且基本上是冒著生命危險在行動。而如今動物園沒了！300隻無辜的動物、我們親愛的寵物，全都死了。」

但有動保人士指出，天鵝與鴨子等部分鳥類可能從洪災中存活。納夫羅茨卡7日再次於臉書發文，表示有部分動物早先被一名動物園員工救至自己家中，包括數隻鸚鵡、飛鼠、雪貂、絨鼠、天竺鼠等。

納夫羅茨卡寫：「部分員工昨天（6日）震驚地告訴我，我的貼文並不正確；有些動物當時不在動物園內，而是在一名員工家中。這代表牠們還活著！」

據報導，自俄烏開戰首日，該動物園就被占領並投擲炸彈、設置路障，動物園員工也被審訊。一些當地居民及農夫會帶食物來給動物吃，也有志工協助籌措基金。占領軍隊在所有地方都埋了地雷，動物因此受困於園內。

動物園 洪水 烏克蘭

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