疑企圖脫北…北韓外交官妻兒失蹤 俄羅斯官方急發尋人啟示

俄國 官方6日發布一則失蹤人口啟示,表示一名北韓 外交官的妻兒在俄國遠東城市海參崴失蹤,當地及國際媒體指出,兩人可能企圖脫離北韓。

自由亞洲電台報導,失蹤二人分別是43歲的金錦順(Kim Kum Sun,譯音)與15歲的兒子朴權周(Pak Kwon Ju,譯音)。

