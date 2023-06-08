疑企圖脫北…北韓外交官妻兒失蹤 俄羅斯官方急發尋人啟示

北韓朴姓外交官的妻兒4日在俄國遠東城市海參崴失蹤，當地及國際媒體指出，兩人可能企圖脫北。（取材自社群平台Telegram @PrimPoisk 帳號）

俄國 官方6日發布一則失蹤人口啟示，表示一名北韓 外交官的妻兒在俄國遠東城市海參崴失蹤，當地及國際媒體指出，兩人可能企圖脫離北韓。

自由亞洲電台報導，失蹤二人分別是43歲的金錦順（Kim Kum Sun，譯音）與15歲的兒子朴權周（Pak Kwon Ju，譯音）。

Russian authorities have issued a missing persons alert for the family of a North Korean diplomat, in what local and international media reports said could be an attempted defection. https://t.co/CmUX2sF014 — Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) June 8, 2023

俄國媒體報導，母子二人4日在北韓領事館附近的涅瓦街坐上一輛計程車，之後就失去聯繫，領事館於是向官方申報失蹤。

不願具名的消息人士向自由亞洲電台表示，兩人是現年60多歲朴姓北韓貿易代表的妻兒。朴姓外交官一家人在新冠疫情爆發前被指派至俄國，受命在海參崴營運兩家餐廳，為北韓賺進外匯。

熟知北韓在海參崴國營企業機密消息的韓裔俄國公民透露，朴姓外交官2019年返回北韓，本來預計再回海參崴，但遇上新冠疫情爆發導致邊境關閉，他因此無法成行。

韓裔俄國公民指出，朴姓外交官的妻子金錦順是兩間餐廳的代理負責人。失蹤的母子二人被軟禁在海參崴北韓領事館已有數月時間，失蹤時恰逢每周一次的外出時段。

韓裔俄國公民透露，其中一間餐廳的金姓助理經理去年10月曾企圖逃跑尋求庇護，但遭逮捕，領事館擔心其他人也會逃跑，不久後就把餐廳關閉。他指出，金錦順與她兒子之後便被軟禁在海參崴領事館內，每周允許出門一次。

根據南韓 「東亞日報」（Dong-A Ilbo），南韓總統辦公室已證實這對北韓母子失蹤消息，南韓相關機構也正積極尋找兩人蹤跡。據報導，兩人未與南韓官方機構聯繫。