我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

坎城影后諷土國女權 保守派轟西方奴隸、詛咒祖國

編譯中心／綜合7日電
土耳其女星梅薇迪茲達以電影「枯草」摘下坎城影后，她獲獎後表示，同為土耳其女性，她不必揣摩劇中角色的內心戲及困境。（路透）
土耳其女星梅薇迪茲達以電影「枯草」摘下坎城影后，她獲獎後表示，同為土耳其女性，她不必揣摩劇中角色的內心戲及困境。（路透）

土耳其女星梅薇迪茲達（Merve Dizdar）5月以「枯草」（About Dry Grasses，暫譯）摘下坎城影后，她獲獎後表示，同為土耳其女性，她不必揣摩劇中角色的內心戲及困境。土耳其保守勢力批她詛咒祖國、淪為可悲的西方奴隸，呼籲封殺她的作品。

央廣報導，梅薇迪茲達5月底以「枯草」一片勇奪坎城影展影后。她上台感謝劇組及導演後，朗讀了一篇獻給土耳其女性的演說，內容簡短且動人：「我在電影中所飾演的努瑞（Nuray）一角，是為信仰及生存而努力的女性，她必須為此付出代價」。

「我本來想花一些時間去揣摩及理解我的角色，遺憾的是，在我所居住的地理環境中，身為一名女性，代表從我出生那天起，努瑞或努瑞們的感受已深植我心。」「我將這個獎項獻給所有無論如何都不會放棄希望的姐妹，及在土耳其等待好日子到來的叛逆靈魂」。

她這番言論道盡土耳其近年女權不斷惡化的狀況，也引發保守執政黨正義發展黨（AK Party）不滿。

正義發展黨負責公共及媒體關係的副主任艾韋利（Emre Cemil Ayvali）怒批梅薇迪茲達是恐怖分子，並在推文中將她形容為「可悲的西方奴隸」。

土耳其廣播電視最高委員會副主席烏斯魯（Ibrahim Uslu）推文指責梅薇迪茲達不尊重土耳其。「首先，你必須學會尊重你的國家。只有這樣，你才能期待這個國家的公民祝賀你獲獎」。

土耳其總統厄多安2014年指女權主義者不理解母性。據報導，他在伊斯坦堡一場峰會上說，「有些人可以理解這一點，另一些人則不能。你無法向女權主義者解釋這點，因為她們不接受母性的概念」。

厄多安的「經典」言論還包括，性別平等「違背人性」，職業婦女「有缺陷」。土耳其國家宗教團體今年1月也說，女性不能獨自旅行。

梅薇迪茲達並不是第一位在土耳其受到批評的藝術界人物。厄多安執政20多年來，許多知名藝術家、歌手、詞曲創作者及喜劇演員都因作品而面臨恐嚇、鎮壓及威脅。

土耳其保守勢力雖然砲火隆隆，當地藝術家、反對派政客及記者紛紛聲援梅薇迪茲達。聲樂家德格遜（Guvenc Dagustun）即在專欄中大讚這位影后：「梅薇迪茲達的成功，是選舉期後唯一讓我微笑的事。這讓我充滿了希望。我個人感謝梅薇迪茲達讓我感到如此自豪及快樂」。

土耳其 厄多安 坎城影展

上一則

北約25國下周史上最大空演 如何影響歐洲民航

下一則

北韓人遺書「後悔生在這國家」 傳金正恩密令防自殺

延伸閱讀

烏水壩爆炸 厄多安向俄烏總統提議 設國際委員會調查

烏水壩爆炸 厄多安向俄烏總統提議 設國際委員會調查
厄多安新內閣 暗示財經政策將「大轉彎」

厄多安新內閣 暗示財經政策將「大轉彎」
厄多安連任 蕭茲邀請訪德 普亭促俄土合作

厄多安連任 蕭茲邀請訪德 普亭促俄土合作
厄多安連任成功 蕭茲邀請訪德 普亭促俄土合作

厄多安連任成功 蕭茲邀請訪德 普亭促俄土合作

熱門新聞

圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，迎來100歲生日。（Getty Images）

日皇族第2人 百歲百合子王妃每天這樣養生

2023-06-05 02:23
烏克蘭總統澤倫斯基的推特6日發布畫面顯示，卡科夫卡水壩被破壞，大量蓄水從缺口流出。(截自推特)

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

2023-06-06 06:55
（示意圖／Ingimage）

遊泰遭下藥擄至緬甸…中國女網紅被軟禁 台男跳樓癱瘓

2023-05-31 16:25
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
約旦王室舉行王儲婚禮，王儲胡笙王子(右)迎娶有沙烏地王室血統的建築師艾塞夫。(Getty Images)

約旦王儲迎娶沙國王室血統新娘 威廉凱特、吉兒皆出席

2023-06-01 16:28

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器