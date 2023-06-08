坎城影后諷土國女權 保守派轟西方奴隸、詛咒祖國

土耳其女星梅薇迪茲達以電影「枯草」摘下坎城影后，她獲獎後表示，同為土耳其女性，她不必揣摩劇中角色的內心戲及困境。（路透）

土耳其 女星梅薇迪茲達（Merve Dizdar）5月以「枯草」（About Dry Grasses，暫譯）摘下坎城影后，她獲獎後表示，同為土耳其女性，她不必揣摩劇中角色的內心戲及困境。土耳其保守勢力批她詛咒祖國、淪為可悲的西方奴隸，呼籲封殺她的作品。

央廣報導，梅薇迪茲達5月底以「枯草」一片勇奪坎城影展 影后。她上台感謝劇組及導演後，朗讀了一篇獻給土耳其女性的演說，內容簡短且動人：「我在電影中所飾演的努瑞（Nuray）一角，是為信仰及生存而努力的女性，她必須為此付出代價」。

「我本來想花一些時間去揣摩及理解我的角色，遺憾的是，在我所居住的地理環境中，身為一名女性，代表從我出生那天起，努瑞或努瑞們的感受已深植我心。」「我將這個獎項獻給所有無論如何都不會放棄希望的姐妹，及在土耳其等待好日子到來的叛逆靈魂」。

她這番言論道盡土耳其近年女權不斷惡化的狀況，也引發保守執政黨正義發展黨（AK Party）不滿。

正義發展黨負責公共及媒體關係的副主任艾韋利（Emre Cemil Ayvali）怒批梅薇迪茲達是恐怖分子，並在推文中將她形容為「可悲的西方奴隸」。

土耳其廣播電視最高委員會副主席烏斯魯（Ibrahim Uslu）推文指責梅薇迪茲達不尊重土耳其。「首先，你必須學會尊重你的國家。只有這樣，你才能期待這個國家的公民祝賀你獲獎」。

土耳其總統厄多安 2014年指女權主義者不理解母性。據報導，他在伊斯坦堡一場峰會上說，「有些人可以理解這一點，另一些人則不能。你無法向女權主義者解釋這點，因為她們不接受母性的概念」。

厄多安的「經典」言論還包括，性別平等「違背人性」，職業婦女「有缺陷」。土耳其國家宗教團體今年1月也說，女性不能獨自旅行。

梅薇迪茲達並不是第一位在土耳其受到批評的藝術界人物。厄多安執政20多年來，許多知名藝術家、歌手、詞曲創作者及喜劇演員都因作品而面臨恐嚇、鎮壓及威脅。

土耳其保守勢力雖然砲火隆隆，當地藝術家、反對派政客及記者紛紛聲援梅薇迪茲達。聲樂家德格遜（Guvenc Dagustun）即在專欄中大讚這位影后：「梅薇迪茲達的成功，是選舉期後唯一讓我微笑的事。這讓我充滿了希望。我個人感謝梅薇迪茲達讓我感到如此自豪及快樂」。