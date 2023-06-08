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暖化衝擊 北極海冰2030年恐完全消失

編譯張君堯／綜合報導
科學家警告稱「北極海冰可能比預期提前約10年完全消失」，成為氣候危機發生速度快於預期的另一個明顯跡象。（路透）
科學家警告稱「北極海冰可能比預期提前約10年完全消失」，成為氣候危機發生速度快於預期的另一個明顯跡象。（路透）

科學家警告稱「北極海冰可能比預期提前約10年完全消失」，成為氣候危機發生速度快於預期的另一個明顯跡象。

CNN報導，這份6日發表在科學期刊「自然通訊」（Nature Communications）上的一項新研究發現，北極海冰最快可能在2030年代的9月份完全消失，並提到即使從現在開始大幅減少導致地球暖化的污染，北極海冰仍可能在2050年的夏季消失。

研究人員分析西元1979年至2019年的變化、比較不同衛星數據和氣候模型，並以此評估北極海冰的變化情況，他們發現「海冰減少的主因是人為造成的地球暖化，而此前的氣候模型低估北極海冰融化的趨勢」。

這項研究的主要作者、南韓浦項工科大學的教授指出「我們驚訝地發現無論如何努力減少碳排放，只要一來到夏季就會出現完全無冰的北極，這出乎我們的意料」，北極海冰通常在冬季生成並在夏季融化，且通常在9月達到最低水平，然後循環再次開始。

這項新研究表明「無論排放情況如何，它（海冰完全消失）都可能提前10年發生」。沒有夏季海冰的北極將對全球天氣產生影響：北極暖化被認為會給中高緯度地區帶來熱浪、野火和洪水等極端天氣，無冰北極的提早出現也意味著地球將比預期更早面臨極端氣候。

此外，這項研究表明「北極正處於重病邊緣、已經達到臨界點」，並表示「我們可以將北極海冰視為身體的免疫系統，保護我們的身體免受有害物質的侵害」。

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