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北約25國下周史上最大空演 如何影響歐洲民航

編譯中心／綜合7日電
北約下周將在歐洲舉行北約史上最大空軍部署演習，屆時將有來自25國、逾200架軍機參加。圖為去年7月德國與北約成員、盟友舉行軍演，一架軍機飛過。（路透）
北約下周將在歐洲舉行北約史上最大空軍部署演習，屆時將有來自25國、逾200架軍機參加。圖為去年7月德國與北約成員、盟友舉行軍演，一架軍機飛過。（路透）

北大西洋公約組織（NATO）下周將在歐洲舉行北約史上最大空軍部署演習，到時將有來自25國、逾200架軍機參加演習。德國和美國官員表示，演習只對歐洲民航造成些微影響。

中央社引述法新社報導，以德國為首的「空中捍衛者23」（Air Defender 23）演習從12日展開，為期10天，將有來自25個北約成員和夥伴國家，約220架軍機參加。

美國駐德大使葛特曼（Amy Gutmann）在說明時表示，這項演習雖然純屬防衛性質，不過，目的在傳達訊息給包括俄羅斯在內的國家。

葛特曼告訴媒體：「如果包括（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）在內的任何世界領導人沒留意到代表這個聯盟實力的精神表現。我會相當驚訝。」

「透過團結一致，我們的實力加倍。」這項演習內容將包括操作和戰術層面的訓練，地點主要在德國，以及捷克、愛沙尼亞和拉脫維亞。

路透報導，美國空軍國民兵（U.S. Air National Guard）總監羅赫（Michael Loh）在柏林的記者會上表示：「我們預期對民航業者的飛航將造成最小的衝擊。」

德國空軍首長格哈茲（Ingo Gerhartz）表示，這次空軍演習約2000架次，其中大多在北海和波羅的海上空，將盡全力降低對民航交通的影響。

他表示，希望不會看到航班取消，倘若班機有所延誤也希望只有幾分鐘。「我們若想展現我們願意捍衛這個國家和這個聯盟，我們就必須接受。沒有免費的安全。」

這項演習將有1萬名軍方人員參加，目的在演練一旦和俄羅斯爆發衝突時，如何快速調度空中援助到德國。

由於德國位於歐洲的中心地帶，因此在發生這類情況下，德國將扮演主要後勤中樞和北約集結待命地區。

路透報導，這項演習將以德國空軍基地為主，也有荷蘭和捷克等國地點。美國將出動約100架飛機前往歐洲，其中大多來自後備部隊空軍國民兵單位。

格哈茲表示，他不認為俄軍會因為這次的演習而增加軍事活動，他強調這項演習的目的只是防衛性質。

「我們要展現北約的領土是（不可逾越的）紅線，以及我們準備好捍衛每一吋領土，但我們不會讓任何飛行朝向加里寧格勒（Kaliningrad）。」加里寧格勒是俄羅斯最西端的領土，與俄國本土並不相連，而是與波蘭和立陶宛接壤。

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