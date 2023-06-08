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時隔7年 伊朗重啟駐沙國使館

編譯中心／綜合7日電
伊朗駐沙烏地阿拉伯大使館6日舉行重新開館儀式，伊朗副外長比格德利、沙烏地副外交大臣優素福等兩國官員出席。（新華社）
伊朗駐沙烏地阿拉伯大使館6日舉行重新開館儀式，伊朗副外長比格德利、沙烏地副外交大臣優素福等兩國官員出席。（新華社）

在關閉7年後，伊朗6日重啟關閉七年的駐沙烏地阿拉伯大使館。兩國今年3月在中國斡旋下同意恢復外交關係，重塑這個地區的外交版圖。

中央社引述法新社報導，伊朗使節團重返在利雅德外交區的舊大使館，地點距離敘利亞大使館不遠。而在沙國與敘利亞政府恢復往來後，敘利亞駐沙國使館預計近期也將重啟。

伊朗副外交部長比格迪里表示：「我們認為今天是伊朗和沙烏地阿拉伯雙邊關係的重要日子。兩國合作正進入一個新時代。」

2016年，沙國處決什葉派教士尼姆，引爆兩國爭端。當時伊朗示威群眾攻擊沙國駐德黑蘭大使館與西北部城市麥什赫德的領事館，導致沙國與伊朗斷交。

在中國斡旋下，今年3月10日沙伊兩國宣布復交，同意重啟大使館並致力於恢復雙邊關係。沙國使節團曾於4月訪問德黑蘭，但至今尚未確認何時重開駐德黑蘭大使館。

伊朗大使館重新開放，正逢美國國務卿布林肯訪問沙國。布林肯6日會見沙國實質領導人、王儲穆罕默德，對沙國人權問題表達擔憂。布林肯針對人權提出概括性問題和具體問題，包括中俄在中東地區的影響力，以及以色列與沙國關係正常化的可能性。

沙國異議記者哈紹吉2018年遭官方殺害後，兩國關係緊張。俄烏戰爭爆發後，沙國拒絕協助壓低能源價格，也令美國不滿。

伊朗 大使館 布林肯

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