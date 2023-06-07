傳馬克宏反對北約設東京辦事處 法官員：北約代表北大西洋

金融時報5日報導，法國總統馬克宏反對北約在日本首都東京設辦事處的提案。一位匿名受訪的法國官員受訪時表示，法方對此提案並不熱心。資料照片。（路透）

金融時報（FT）5日報導，法國總統馬克宏 反對北約 （NATO）在日本 首都東京設辦事處的提案，並稱此舉「將犯了很大錯誤」後，一位匿名受訪的法國官員隔天表示，法方對此提案並不熱心。

衛報7日綜合報導，儘管存在北約跟東北亞盟邦更密切合作的呼聲，但法國顯然不願意支持任何助長北約與中國大陸之間緊張關係的動作。這位要求不具名的法方官員6日回應FT率先披露的新聞時表示，「北約（代表）北大西洋，（公約）第五條與第六條都明確把範圍限制在北大西洋」。

France opposed to opening of Nato liaison office in Japan, official says https://t.co/bwS7jQKDpF — The Guardian (@guardian) June 7, 2023

這位官員補充指出，「該地區的任何國家都沒有北約聯絡處，如果北約需要該地區的態勢感知，可以使用指定為聯絡點的大使館」。

日本內閣官房長官松野博一拒絕評論報載的馬克宏發言，僅稱「各種考慮」都在北約內部進行。

根據金融時報的報導，馬克宏在上周一場會議上指出，北約不應該擴大到北大西洋以外地區，「如果我們推動擴張北約的地理範圍，我們將犯了很大錯誤」。共同社則指出，在日本成立新辦公室需要北約最高決策機構「北大西洋理事會」一致支持，意味法國可以動用否決權破壞這個計畫。