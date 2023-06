傳馬克宏反對北約設東京辦事處 法官員：北約代表北大西洋

金融時報(FT)5日報導,法國總統馬克宏 反對北約 (NATO)在日本 首都東京設辦事處的提案,並稱此舉「將犯了很大錯誤」後,一位匿名受訪的法國官員隔天表示,法方對此提案並不熱心。

衛報7日綜合報導,儘管存在北約跟東北亞盟邦更密切合作的呼聲,但法國顯然不願意支持任何助長北約與中國大陸之間緊張關係的動作。這位要求不具名的法方官員6日回應FT率先披露的新聞時表示,「北約(代表)北大西洋,(公約)第五條與第六條都明確把範圍限制在北大西洋」。

