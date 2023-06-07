烏克蘭水壩崩塌：洪災威脅數萬人 對烏俄戰局有何影響

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「水壩崩塌的洪災威脅，已至少有數千人撤離家園...」位於烏克蘭 南部赫松地區的卡科夫卡大壩（Kakhovka Dam）6月6日倒塌，烏俄雙方相互指責對方「炸毀大壩」，目前兩方說法都無法證實。該大壩處於俄羅斯 控制區，破裂之後湧洩的洪水 導致下游第聶伯河沿岸地區約有4萬2000人面臨威脅。影響地區包括烏克蘭與俄羅斯的控制區，烏克蘭總統澤倫斯基表示下游的80個城鎮可能遭淹沒；此外卡科夫卡大壩鄰近札波羅熱核電廠，其儲水的用途之一包括冷卻核子反應爐，因此引起國際關注與緊張，國際原能總署（IAEA）表示目前尚無直接的核安全風險，但正密切監測情況。

卡科夫卡大壩位在赫松靠近克里米亞半島的俄羅斯控制區，建於蘇聯時代，高度30公尺、寬3公里，能夠容納1800萬立方公尺的水量，6月6日因破裂而洩出的洪水往下游的赫松地區氾濫，烏克蘭官方預估該地區第聶伯河沿岸4萬2000名居民陷入危險，並預計洪水水位將在7日達到高峰。

澤倫斯基表示將有約80個村鎮可能遭洪水淹沒，指責俄羅斯蓄意炸毀大壩，並指出攻擊水壩是明確的戰爭罪行，表示烏克蘭已就大壩遭炸毀問題，與國際刑事法院接觸；俄羅斯則反指控烏克蘭對大壩發動襲擊，聲稱攻擊目的是「為了轉移烏軍反攻失敗的影響」（烏克蘭否認發動反攻），以及剝奪俄羅斯控制的克里米亞半島淡水供應。

目前尚無法證實烏俄任何一方說法，BBC指出卡科夫卡大壩破裂倒塌的具體原因還未查明，也不清楚大壩首次受損的具體時間，但衛星空拍圖顯示自6月2日起，橫跨大壩的一條公路已遭到破壞，不過當時水流並無明顯變化，至6月6日大壩破裂、周邊建築物倒塌、大量洪水洩出，不過目前也尚無法確認2日的道路受損是否與6日大壩毀壞有關。

卡科夫卡大壩的崩塌，會對正在進行的烏俄戰局產生重大影響嗎？

BBC分析，以戰術考量來看，烏克蘭指責俄羅斯炸毀大壩似乎是合理的，原因是俄軍可能擔心烏軍在反攻過程中，利用卡科夫卡大壩上的道路進入俄羅斯控制區，出於阻斷道路的考量而而決定將其炸毀——在2022年烏克蘭收復赫松之戰中，烏軍便透過襲擊公路、鐵路及橋樑，成功孤立當時仍處俄軍控制之下的赫松及周圍地區的俄軍，因此面對近日烏克蘭或已發起的反攻，俄羅斯可能選擇預先切斷烏軍可用的進攻路線。

華府也表示尚未釐清哪一方造成大壩倒塌，然而美國駐聯合國代表伍德（Robert Wood）指出俄羅斯所宣稱的「烏克蘭摧毀大壩」沒有道理，因為受害的將是烏克蘭自己的人民——在「日內瓦公約」中，明文禁止攻擊水壩設施，以避免讓大規模平民陷入危險。

（歐新社）

（路透）

路透另引述軍事分析人士指出，洪水可能減緩或限制烏克蘭在南部前線的推進，從而推測卡科夫卡大壩倒塌一事，能夠使俄羅斯受益較多。

不過大壩倒塌僅對俄羅斯的戰略有利嗎？France 24分析，克里米亞半島高度仰賴卡科夫卡大壩的儲水，而大壩被破壞後，洪水也將湧向克里米亞而傷害當地居民及資源，因此暫難判斷烏俄何者會因大壩倒塌而獲益較多。

卡科夫卡大壩洩出的洪水已經導致下游60公里處的赫松市水位上漲3.5公尺，居民緊急背負家當、寵物撤離，而在躲避洪水的過程中，該地區依然面對不斷的砲襲，當地的公車、火車和私家車不斷運送受洪水威脅居民至安全地區；其中一名撤離的居民歐思卡娜（Oskana）受訪時表示：

「所有的東西都泡在水裡，我所有的家具、冰箱、食物、我的花，都漂在水上，我不知道該怎麼辦。」

烏克蘭駐赫松軍事管理局局長普羅庫丁（Oleksandr Prokudin）指出，目前有至少8個村莊已遭淹沒，當地水力發電廠營運商UkrHydroEnerho也表示發電站已經「完全毀損，無法修復」。

（路透）

（路透）

俄羅斯控制區新卡科夫卡（Nova Kakhovka）同樣受洪災所苦，當地居民赫利普（Hlib）表示俄軍下達疏散命令，並威脅不願離開的人：「俄軍已準備好在沒有警告的情況下開槍」；該地區的Kazkova Dibrova動物園已被淹沒，300隻動物全部淹死，還有另一名居民葉夫赫尼婭（Yevheniya）表示：

「每小時都有越來越多的水流進來，水很髒！」

目前尚無洪水造成的傷亡回報，不過聯合國援助負責人格里菲斯（Martin Griffiths）向安理會報告指出，卡科夫卡大壩決堤「將對烏克蘭南部前線兩側的居民造成嚴重而深遠的影響，他們將失去家園、食物、飲用水和生計。」格里菲斯說：

「這場災難的嚴重性會在未來幾天內完全顯現。」

卡科夫卡大壩不僅為烏克蘭南部（包括克里米亞半島）供水，同時也是札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的供水水庫，其儲水的用途是冷卻核反應爐，以防反應爐熔化，因此大壩倒塌也引起擔憂：若洩水後無足夠水量進行冷卻，是否導致核危機？

目前札波羅熱核電廠落入俄羅斯控制，俄方對外表示沒有短期風險、核電廠所使用的水庫庫存仍是滿的，暫時沒有無法冷卻反應爐的風險，情況在控制之下；國際原能總署（IAEA）也同調表示「沒有直接的核風險」，並強調IAEA駐核電廠的專家正在密切監測。

IAEA另以聲明指出，即使卡科夫卡大壩的水位降到12.7公尺以下，札波羅熱周圍也還有其他替代水源、包括一個大型冷卻池，仍然足以滿足最低安全水位。