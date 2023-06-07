衛星圖曝光 烏南水壩遭炸釀大面積洪水 嚴重性幾天內浮現

烏克蘭官員預估約有4萬2000人面臨洪水威脅，大水預計明天將到達高峰。(歐新社)

美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）今天捕捉到的衛星影像顯示烏克蘭 南部出現大面積洪水 ，當地新卡科夫卡（Nova Kakhovka）水壩和水力發電廠都遭到嚴重破壞。

路透報導，這座重要的水壩位於烏克蘭赫松州（Kherson）境內第聶伯河（Dnipro River）沿岸遭俄羅斯 占領的地區。水壩今天崩塌，前線沿線戰地大片地區淹水。

目前還不清楚誰是這起事件的幕後主使。

烏克蘭官員預估約有4萬2000人面臨洪水威脅，大水預計明天將到達高峰。(歐新社)

馬薩爾科技指出，新卡科夫卡和第聶伯夫斯卡灣（Dniprovska Gulf）之間超過2500平方公里的區域，有多座城鎮和村莊遭大水吞噬。

馬薩爾科技透過聲明表示，「新卡科夫卡水壩和水力發電廠遭到嚴重破壞，幾乎沒有什麼結構殘存。」

影像顯示房屋和建築被淹沒在水中，許多只剩屋頂露出水面，洪水也淹沒了公園、土地和基礎設施。

烏克蘭表示，俄羅斯炸毀這座為水力發電廠提供動力的蘇聯時期水壩，犯下了蓄意戰爭罪，克里姆林宮則反控烏克蘭試圖轉移外界對烏軍發動大規模反攻的注意力。

上圖為6月5日水壩衛星雲圖，下圖為6月6日被炸後。（Getty Images）

根據德國之聲（DW）報導，聯合國負責援助事務的最高官員葛瑞菲斯（Martin Griffiths）告訴安全理事會，水壩決堤「將為烏克蘭南部前線兩側數以千計民眾帶來嚴重且深遠的後果，這讓他們失去家園、糧食、安全用水和生計」。

他說：「這場災難的嚴重性將在未來幾天內完全浮現。」

烏克蘭官員預估約有4萬2000人面臨洪水威脅，大水預計明天將到達高峰。

這座水壩去年11月在俄軍從赫松市撤離後便遭毀損。