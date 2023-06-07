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亂象頻傳 印度288死火車意外「仍有83具遺體無人認領」

編譯張君堯／即時報導
印度東部奧里薩邦2日發生三列火車相撞的重大交通意外，隨著死亡人數上升至288人，印度當局6日呼籲家屬協助指認存放在醫院和太平間共計83具無人認領的遺體。（新華社）
印度東部奧里薩邦2日發生三列火車相撞的重大交通意外，隨著死亡人數上升至288人，印度當局6日呼籲家屬協助指認存放在醫院和太平間共計83具無人認領的遺體。（新華社）

印度東部奧里薩邦（Odisha）2日發生三列火車相撞的重大交通意外，隨著死亡人數上升至288人，印度當局6日呼籲家屬協助指認存放在醫院和太平間共計83具無人認領的遺體。

路透報導，事故發生地奧里薩邦衛生官員莫哈帕特拉（Bijay Kumar Mohapatra）表示當局正試圖採購保冷設備以幫助保存無人認領的遺體，他指出「除非身份得到確認，否則無法進行屍檢」，並解釋說根據奧里薩邦規定「96小時內不得對無人認領的遺體進行屍檢」。

當地政府將死亡人數從稍早的275人上調至288人，並表示已確認並移交其中205具遺體，當局秘書長珍娜（Pradeep Jena）提到「剩下的83具遺體將被保留下來」。

奧里薩邦巴拉索爾市（Bhubaneswar）的最大醫院「全印度醫學科學研究所 」（AIIMS）使用電視螢幕播放死者照片，以協助家庭在醫院和太平間尋找親友。

此外，有警方高層透露「有一份清單詳細列出每具遺體的顯著特徵」，並提到目前有來自7個邦的官員在巴拉索爾協助家屬認領遺體。

不過認領事宜也傳出諸多謬誤，有民眾透過政府公佈的資訊確認阿姨死亡後，竟無法在任何醫院找到遺體，最終更發現「似乎已被其他人領走」，甚至出現「一具遺體被用來索賠2次」的事件。

印度 醫學

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