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福島核廠附近海魚輻射超標180倍 這時間要排核汙水

編譯中心／綜合6日電
日本福島核電廠。（美聯社）
日本福島核電廠。（美聯社）

日本福島核災已過去12年，但核電站問題仍未解決。東京電力公司5日發表報告，指5月在核電廠附近水域捕獲的魚體內輻射超標180倍。當局將在海灣內設置防護網，防止這些魚游出港灣。

「共同社」報導，這次捕獲海水魚的位置靠近福島第一核電廠、已廢棄的發電機組防波堤內，體內檢測到「銫」的含量達到每千克1.8萬貝克，超過日本「食品衛生法」所規定標準的180倍。

當局相信那條魚曾接觸較高輻射濃度的水；為了不讓民眾不小心吃到這些魚，東京電力公司表示，將會設置多個防護網，來防止這些魚類游出港灣。

另一方面，關於福島第一核電廠內所存放的「核廢水」，日本政府暫定將稀釋到國家標準以下濃度後排放入海。隨著為排放核廢水的海底隧道工程近乎完成，東京電力公司於5日開始注水，計畫最遲夏季開始，將經稀釋的核汙水排出太平洋，估計持續幾十年。

據日本放送協會（NHK）6日報導，有關持續存放於福島第一核電廠內的「核廢水」，日本政府暫定將稀釋到國家標準以下濃度後，於今年夏天左右排放入海，因此東京電力正在進行相關設備工程中。

在該工程中，長約1公里的海底排放管道，於今年4月完成了挖掘工作，由於相關器材的撤除也已完成，因此東京電力公司從5日下午3時半左右，開始進行將海水注入管道的作業，預估6日中午就能在排放管道注滿約6000噸的海水。

另一方面，圍繞著核廢水的排放，擔憂「風評被害」（指受某事影響而遭受外界負面觀感）的漁業人士，依然一貫地反對核廢水排放入海，日本政府指示的排放入海時間逼近，如何獲得反對人士理解持續成為焦點。

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