瑞典何時入北約？史托騰柏格：土、瑞、芬下周談

北約祕書長會土耳其總統，討論到瑞典入北約仍無共識。圖為史托騰柏格（左）與厄多安（右）會面。（摘自NATO官網）

瑞典 何時入盟？北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)4日表示，土耳其 、瑞典和芬蘭的官員將於6月12日的那周舉行會談，進一步討論瑞典加入北約 的問題。瑞典申請加入北約遭到土耳其和匈牙利的反對而被推遲至今，芬蘭之前雖然也遭到土耳其阻撓，但已於4月4日加入北約組織，成為第31個會員國。

央廣報導，史托騰柏格呼籲安卡拉放棄反對瑞典加入北約組織，並指斯德哥爾摩已經解決土耳其的安全擔憂。厄多安迄今不斷阻撓瑞典加入北約，指責斯德哥爾摩是庫德族激進分子的避風港。

史托騰柏格在伊斯坦堡與土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）會面後，告訴記者說：「瑞典已採取重要的具體步驟，解決土耳其的擔憂。」他並且說：「瑞典已經履行其義務。」

另外，中央社引述法新社報導，數以百計民眾4日聚集在斯德哥爾摩示威，抗議為化解土耳其反對瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）而通過新法，將「參與恐怖組織」視為犯罪。

據報導，這場示威是由與庫德工人黨（PKK）關係密切的團體主辦。庫德工人黨被土耳其及其西方盟友視為恐怖組織。

「反對北約聯盟」（Alliance Against NATO）發言人皮特森（Tomas Pettersson）表示，這條法律背後的想法是「逮捕、審判和受害者」，好讓厄多安「允許瑞典加入北約」。