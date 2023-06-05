海地暴雨引發洪災、山崩 至少42死 11人下落不明

HAITI-WEATHER-RAINS Residents cross the submerged Route Nationale 2 at L'Acul in the Arrondissement of Léogâne 23 mi (or 37 km) west of Port-au-Prince, Haiti, June 3, 2023, during heavy rains (Photo by Richard PIERRIN / AFP)

海地民防官員今天表示，周末降下暴雨 引發洪災與山崩，造成至少42人喪生、11人失蹤。

惡劣天氣襲擊海地10省中的7省，在此之前，幫派暴力、政治崩潰和經濟停滯早已讓海地陷入長期的人道主義危機。

根據聯合國 統計，有3萬7000人受到暴雨影響、1萬3400人流離失所。

海地首都太子港（Port-au-Prince）西南方40公里處的利奧甘尼（Leogane）受災程度尤其嚴重，有3條河流氾濫，造成嚴重災損。

海地官員說，當地至少有20人丟了性命。

中央社引述利奧甘尼市市長亨利（Ernson Henry）告訴法新社：「居民感到絕望，他們失去了一切。洪水毀了農田、沖走牲畜。」

他表示，有數以千計家庭受到影響，人們迫切需要食物、飲水和藥物。

洪患在全國各地摧毀數以百計房舍，使多條道路損壞，災情慘重。

聯合國海地人道主義行動協調員包爾（Jean-Martin Bauer）說：「這次雖然不是颶風或熱帶風暴 ，但受影響的地區看似受到相當大程度的破壞。」

海地總理亨利（Ariel Henry）啟動國家緊急行動中心（National Emergency Operation Centre）來因應災情。

在颶風季即將到來之際，易受天災侵襲的海地並不具備降低風暴風險的能力。

根據聯合國所述，即便是在洪患發生前，海地已有近半數人口需要人道援助，而這個數字在短短5年內翻了一倍。