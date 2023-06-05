金融時報：馬克宏反對北約在東京設辦事處 不支持擴張到北大西洋以外

英國金融時報報導，法國總統馬克宏反對北約在東京設辦事處的提案。（Getty Images）

英國金融時報報導，法國總統馬克宏 反對北約 在東京設辦事處的提案，理由是他認為北約應繼續聚焦在北大西洋區域。

根據8名熟知內情人士說法，法國的抗拒使這幾個月來北約內部對於在印太地區設第一個駐外辦事處的討論變得複雜。

美國和日本催促歐洲對亞洲安全議題介入更深，尤其是對中國可能對台灣動武的憂慮加深，因而推動北約於明年在東京設立一個小據點。

但這個決定剛好呼應北京 指責美國要在印太地區建立反中聯盟的說法，北京將此聯盟比擬成「亞洲的北約」。

一名法國官員表示，法國認為北約憲章要求北約的地理範圍限制在「北大西洋」，這名官員也說，在東京設辦事處，也可能破壞在烏克蘭戰爭方面歐洲對中國的信譽，特別是歐洲要求北京不提供武器給俄羅斯。

一名熟知北約內部辯論的人士說，法國不願意支持任何「助長北約與中國緊張關係」的事。

馬克宏上周在一項會議上說，北約不應該擴大到北大西洋以外地區，並說，「如果我們推動擴張北約的地理範圍，我們將犯了很大錯誤」。

馬克宏兩個月前表示，歐洲應避免被捲入美中因台灣而起的衝突，惹火了美國和其他盟邦。

北約成立新辦公室，需要北約最高決策機構北大西洋理事會的一致支持，意味法國有權利阻止在東京設辦事處。