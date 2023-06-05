我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撤出金山 聯合廣場希爾頓、Parc 55兩大飯店業主將脫手

中美防長「香會」上為何只握手不會談？中媒這樣解釋

金融時報：馬克宏反對北約在東京設辦事處 不支持擴張到北大西洋以外

編譯田思怡／即時報導
英國金融時報報導，法國總統馬克宏反對北約在東京設辦事處的提案。（Getty Images）
英國金融時報報導，法國總統馬克宏反對北約在東京設辦事處的提案。（Getty Images）

英國金融時報報導，法國總統馬克宏反對北約在東京設辦事處的提案，理由是他認為北約應繼續聚焦在北大西洋區域。

根據8名熟知內情人士說法，法國的抗拒使這幾個月來北約內部對於在印太地區設第一個駐外辦事處的討論變得複雜。

美國和日本催促歐洲對亞洲安全議題介入更深，尤其是對中國可能對台灣動武的憂慮加深，因而推動北約於明年在東京設立一個小據點。

但這個決定剛好呼應北京指責美國要在印太地區建立反中聯盟的說法，北京將此聯盟比擬成「亞洲的北約」。

一名法國官員表示，法國認為北約憲章要求北約的地理範圍限制在「北大西洋」，這名官員也說，在東京設辦事處，也可能破壞在烏克蘭戰爭方面歐洲對中國的信譽，特別是歐洲要求北京不提供武器給俄羅斯。

一名熟知北約內部辯論的人士說，法國不願意支持任何「助長北約與中國緊張關係」的事。

馬克宏上周在一項會議上說，北約不應該擴大到北大西洋以外地區，並說，「如果我們推動擴張北約的地理範圍，我們將犯了很大錯誤」。

馬克宏兩個月前表示，歐洲應避免被捲入美中因台灣而起的衝突，惹火了美國和其他盟邦。

北約成立新辦公室，需要北約最高決策機構北大西洋理事會的一致支持，意味法國有權利阻止在東京設辦事處。

北約 北京 馬克宏

上一則

義大利外交部長再次重申支持台海維持現狀

下一則

撕破臉？瓦格納傭兵竟俘虜俄軍指揮官「逼拍道歉影片」

延伸閱讀

王毅讚法國總統馬克宏表態 「體現獨立自主」

王毅讚法國總統馬克宏表態 「體現獨立自主」
澤倫斯基搭法國專機赴G7峰會 被視為巴黎外交成就

澤倫斯基搭法國專機赴G7峰會 被視為巴黎外交成就
法國積極引外資 招手特斯拉

法國積極引外資 招手特斯拉
繼輝能後特斯拉也要赴法設廠？馬克宏將會馬斯克

繼輝能後特斯拉也要赴法設廠？馬克宏將會馬斯克

熱門新聞

韓亞航空日前發生男子在空中打開艙門的意外，只見一名空服員穿著高跟鞋，在離地250公尺高的艙門前以肉身阻擋。(擷自Yonhap News推特)

韓亞空姐阻「開門男」畫面曝光 離地250米踩高跟鞋護門

2023-05-30 14:17
中國國防部長李尚福。（路透）

WSJ：北京已告知五角大廈 回絕美中防長在香格里拉對話場邊會晤

2023-05-29 18:06
北韓領導人金正恩。（美聯社）

金正恩體重達140公斤 南韓國情院：酒精、尼古丁成癮狀況惡化

2023-05-31 06:45
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，迎來100歲生日。（Getty Images）

日皇族第2人 百歲百合子王妃每天這樣養生

2023-06-05 02:23
（示意圖／Ingimage）

遊泰遭下藥擄至緬甸…中國女網紅被軟禁 台男跳樓癱瘓

2023-05-31 16:25
約旦王室舉行王儲婚禮，王儲胡笙王子(右)迎娶有沙烏地王室血統的建築師艾塞夫。(Getty Images)

約旦王儲迎娶沙國王室血統新娘 威廉凱特、吉兒皆出席

2023-06-01 16:28

超人氣

更多 >
侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌