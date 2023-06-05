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北約秘書長潛在人選 丹麥總理佛瑞德里克森訪白宮

中央社／哥本哈根5日綜合外電報導
丹麥總理佛瑞德里克森。（美聯社）
丹麥總理佛瑞德里克森。（美聯社）

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天將在華府會見美國總統拜登。外界推測，白宮將利用這次訪問，檢視她是否適合成為北大西洋公約組織（NATO）首位女性秘書長。

路透社報導，現任北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）計劃於9月卸下職務，根據外交人士說法，45歲的佛瑞德里克森已成為競逐這個職位的重要人選。

佛瑞德里克森在俄烏戰爭中展現對烏克蘭的堅定支持，去年在國際舞台嶄露頭角。她在面對衝突時努力強化西方國家團結，贏得各界尊敬。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）上週被問到佛瑞德里克森成為北約秘書長潛在人選時說：「我可以花很多時間說佛瑞德里克森的好話。她是歐洲最幹練的領導人之一。」

他說：「歐洲非常敬重她身為總理所做的工作，以及她在國際合作方面的為人。」

丹麥在提高國防開支方面進展緩慢，是佛瑞德里克森成為候選人的最大阻礙。丹麥正面臨壓力必須跟上腳步，努力實現北約成員國防支出不低於國內生產毛額（GDP）2%的目標。

但在去年12月，佛瑞德里克森和她的中間派政府把實現這個目標的進度提前3年至2030年。

丹麥政府上週也宣布未來10年對國防進行大量投資，並擴大對烏克蘭的軍事援助。政府表示，這將有助於丹麥在今年和明年短暫實現北約目標。

佛瑞德里克森是社會民主黨（Social Democratic Party）的領導人，她在2019年成為丹麥有史以來最年輕的總理。儘管在國際社會的知名度較低，她因帶領丹麥渡過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情備受讚譽，於去年成功連任。

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