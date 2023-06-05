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阿富汗女學生大規模集體中毒 近80人就醫

編譯中心／綜合4日電
阿富汗北部小學發生兩次下毒事件，近80名女孩中毒並住院治療；圖為示意圖，非事件當事人。（Pixabay）
阿富汗北部小學發生兩次下毒事件，近80名女孩中毒並住院治療；圖為示意圖，非事件當事人。（Pixabay）

阿富汗北部小學發生兩次下毒事件，近80名女孩中毒並住院治療，這是自阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班)2021年8月重新執政，並開始鎮壓阿富汗婦女和女童權利和自由以來，第一次發生此類事件。

央廣報導，地方教育官員4日表示，策畫下毒的人有個人怨恨，但沒有詳細說明，攻擊發生在3日和4日，地點在沙利普省(Sar-e-Pul)。神學士禁止女孩接受6年級以上的教育，包括大學；婦女則被禁止從事大多數工作和出現在公共場所。

省教育廳廳長拉曼尼(Mohammad Rahmani)說，桑卡拉克區(Sangcharak)有近80名女學生中毒。Naswan-e-Kabod Aab學校有60人中毒，Naswan-e-Faizabad學校有17人。

拉曼尼告訴美聯社，兩所小學很近，一個接一個的成為目標。學生被送醫，目前狀況良好。拉曼尼說，該部門正在進行調查。初步調查顯示，一名懷恨者付錢給第三方，進行下毒攻擊。

拉曼尼並未提供關於女孩如何中毒或事件性質的訊息，也沒有詳細說明女學生的的年齡，只說是1至6年級。

阿富汗的鄰國伊朗，去年11月也爆發數百起女學生中毒案。中毒案幾乎鎖定女子學校，受害學生回憶，校園突然飄出臭味，接著大家出現呼吸急促、噁心、暈眩等症狀，還有人被送醫治療。截至目前為止，仍沒有關於誰可能是這些事件的幕後黑手，或者是否使用了任何化學品的訊息。

阿富汗 教育 神學士

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