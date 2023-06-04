巴黎國殤之柱橫幅高掛 中國民主世代接力悼六四

4日下午6點，第二場六四紀念活動由法國協會「中國團結」舉辦，在龐畢度中心旁廣場展開。一張巨型「國殤之柱」橫幅高高掛起，下方擺上排成64的白色蠟燭。（中央社）

在六四天安門 34週年這天，巴黎接力舉辦兩場悼念活動，國殤之柱橫幅高掛，逾百人參與。更多中國青年站出來，六四見證者蔡崇國告訴中央社，他們拒絕遺忘，想為改變中國做出努力。

今天是1989年天安門廣場大屠殺34週年，全球各大城市皆以各種不同形式紀念。巴黎今天兩場活動接力登場。第一場由中國反獨裁青年組織「自由廣場」籌劃，第二場則由法國協會「中國團結」（Solidarité Chine）舉辦。

下午4點，20多位中國青年聚集拉丁區聖米歇爾噴水池前掛上「放下恐懼、拒絕遺忘」布條，另有10多位中國民主前輩、非洲香港 法國聯盟（AHKF）、自由香港協會（Le Comité pour la Liberté à Hong-Kong）、自由西藏學生組織、越南反共組織等皆出席聲援。

六四大屠殺的參與者與見證者、曾遭通緝最後流亡法國的蔡崇國是上一代的民主鬥士，如今看到年輕人勇敢大膽站出來，組織各種活動，讓他感到很「欣慰和幸福」。

他接受中央社訪問時指出，過去20幾年抗議、紀念都是上一代人在做，「現在完全是年輕一代，沒有恐懼、拒絕遺忘，對八九年以後的各種鎮壓感興趣、感動，他們想為中國的改變做些事」。

蔡崇國說，八九年年輕人為了理想勇敢站出來，追求「民主愛國」，很多人現在回看，才知道中國人也曾經這樣充滿抱負驕傲地活過，曾奮力追求普世的民主價值。Covid-19疫情清零、封控政策後，年輕人意識到個人的「權利、尊嚴遭到蔑視，從此開始反抗」。

「自由廣場」成員李素瑤告訴中央社，六四在中國、香港都禁止談論，「如果我們在海外的人有自由卻不紀念的話，事情慢慢就會被淡忘」。

她指出，私下支持紀念六四的人其實不少，但大部分人不敢來，有人覺得沒用，也有人因為害怕，「但我們覺得還是應該做這個事情，即便不會有什麼結果」。李素瑤對未來並不樂觀，「但越是在這種時候，越是應該出來紀念」。

下午6點，第二場六四紀念活動在龐畢度中心旁廣場展開，由「中國團結」創立者漢學家侯芷明（Marie Holzmann）舉辦。一張約4公尺的巨型「國殤之柱」橫幅高高掛起，下方擺上排成64的白色蠟燭。

一位參與者告訴中央社，這應該是首次有兩個世代的中國人一起紀念六四，就像是年輕人終於突破中共強加的恐懼，站出來接棒。

洪銘一路扛著「自由廣場」旗幟、積極參與。來自武漢的他，對政府的疫情應對非常不滿，透過中央社高呼他和參與者的共同訴求：「中國的政治體制應是民主、公開、透明的，應是憲政、民主法治的，各級政府應是當地人自己選舉出來的政府」。

他傳達青年覺醒的心境，「現在終於看到有平台能發表心聲、表達訴求。在接觸這個組織後，看到他們也站出來，他們的力量感染了我。他們組織活動，也面對危險，我覺得我也可以做到、可以盡我一份力」。

除上一場參與者接力出席外，這場還有國際特赦組織等法國各協會、政治人物等約100人共襄盛舉。

巴黎市政府顧問嘉莉高（Geneviève Garrigos）批評中國政府現今正抹去這頁歷史，「彷彿事件不存在，彷彿中國人民贊成中國政策」。

她表示，「向事件受害者與家屬表達我們的支持是很重要的，告訴他們我們不會忘，告訴中國政府我們不笨，知道中國人民渴望一樣的價值，因那是普世價值：自由、平等。同時告訴我們的政府，要他們有點骨氣，在34年後能採取必要的措施」。

國際特赦法國分會主席沙穆伊（Jean-Claude Samouiller）則告訴記者，不遺忘並每年緬懷天安門屠殺很重要。「作為世界公民，應紀念這個悲傷的週年。中國禁止紀念，香港過去3年也逐漸禁止，因此這是我們人權捍衛者的責任，代替那些無法這麼做的人」。