土耳其總統就職 北約秘書長促准瑞典加盟

土耳其總統厄多安（左）3日舉行就職典禮 ，北約秘書長史托騰柏格（右）出席。（Getty Images〉

土耳其 總統厄多安 今天宣誓就任新的5年任期，展開他的第三任總統任期；他也是土耳其歷來在任最久的領導人。北約秘書長史托騰柏格及在土耳其外交界備受尊重的瑞典 前首相比爾德都出席了厄多安的就職典禮，他們預計會游說安卡拉政府不要再阻撓瑞典加入北約。

路透報導，厄多安在國會舉行、電視實況轉播的儀式上宣誓就職，典禮有來自78個國家和國際組織的高官及代表出席，除了史托騰柏格及比爾德，還有委內瑞拉總統馬杜羅和匈牙利總理歐爾班等。

比爾德先前擔任瑞典外相時，力挺土耳其加入歐盟，故深獲土耳其外交界尊重。安卡拉一直批評瑞典未向土方移交逾百庫爾德「恐怖分子」，拒絕該國加入北約；史托騰柏格上周表示，現在重要的是就瑞典加入北約重新展開對話，「瑞典已兌現承諾，是時候批准瑞典的（北約）成員國資格」。

宣誓就職後，厄多安隨即公布新內閣名單。財政理念被指屬傳統派的西姆塞克（Mehmet Simsek）再度出任財長。外界相信，土耳其政府將一改以往做法，進入加息期，以壓抑國內高企的通貨膨脹。土耳其去年通脹率高達85%，厄多安在勝選後強調，解決通脹是最迫切問題，但其違反經濟學常識的「減息抗通脹」怪招惹來質疑。

作為土耳其在位最久的領導人，厄多安在5月28日舉行的總統決選中贏得52.2%的得票率。儘管生活費用危機被認為對他的選情帶來影響，厄多安這次勝選顛覆了大多數民意調查的預測。