土耳其總統就職 北約秘書長促准瑞典加盟
土耳其總統厄多安今天宣誓就任新的5年任期，展開他的第三任總統任期；他也是土耳其歷來在任最久的領導人。北約秘書長史托騰柏格及在土耳其外交界備受尊重的瑞典前首相比爾德都出席了厄多安的就職典禮，他們預計會游說安卡拉政府不要再阻撓瑞典加入北約。
路透報導，厄多安在國會舉行、電視實況轉播的儀式上宣誓就職，典禮有來自78個國家和國際組織的高官及代表出席，除了史托騰柏格及比爾德，還有委內瑞拉總統馬杜羅和匈牙利總理歐爾班等。
比爾德先前擔任瑞典外相時，力挺土耳其加入歐盟，故深獲土耳其外交界尊重。安卡拉一直批評瑞典未向土方移交逾百庫爾德「恐怖分子」，拒絕該國加入北約；史托騰柏格上周表示，現在重要的是就瑞典加入北約重新展開對話，「瑞典已兌現承諾，是時候批准瑞典的（北約）成員國資格」。
宣誓就職後，厄多安隨即公布新內閣名單。財政理念被指屬傳統派的西姆塞克（Mehmet Simsek）再度出任財長。外界相信，土耳其政府將一改以往做法，進入加息期，以壓抑國內高企的通貨膨脹。土耳其去年通脹率高達85%，厄多安在勝選後強調，解決通脹是最迫切問題，但其違反經濟學常識的「減息抗通脹」怪招惹來質疑。
作為土耳其在位最久的領導人，厄多安在5月28日舉行的總統決選中贏得52.2%的得票率。儘管生活費用危機被認為對他的選情帶來影響，厄多安這次勝選顛覆了大多數民意調查的預測。
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