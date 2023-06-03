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印度火車對撞遍地斷肢 已288死近千人傷

編譯中心／綜合2日電
印度東部奧里薩省2日發生重大火車相撞事故，至少288人罹難。（美聯社）
印度東部奧里薩省2日發生重大火車相撞事故，至少288人罹難。（美聯社）

印度東部奧里薩省（Odisha）2日發生兩列火車相撞的重大交通意外，其中一列客運火車大約有15節車廂出軌翻覆。當地官員指出，目前已知至少288人死亡、近1000人受傷，死傷人數預計會持續增加。由於死傷者眾，現場至少出動了3支國家災害應變部隊、超過115台救護車和數支消防隊伍到場救援，還部屬多輛公車，將受傷乘客和倖存者載離現場；印度官員指，還有一列停在現場的貨運列車也涉入這起事故，但細節目前未明。

綜合媒體報導，意外發生在當地時間2日晚間7時20分左右，從邦加羅爾前往霍拉的霍拉特快列車（Howrah Superfast Express），與從加爾各答到清奈的科羅曼德特快列車（Coromandel Express）相撞。當局表示，目前仍不清楚事故發生的原因，待搶救工作告一段落將展開調查，印度總理莫迪稍早在推特上發文，稱救援行動已展開，會提供受害者們一切可能協助。

遭猛力撞擊的車廂殘骸。（路透）
遭猛力撞擊的車廂殘骸。（路透）

印度鐵路、通信、電子和信息技術部長Ashwini Vaishnaw在推特上宣布，將對不幸在火車事故的受害者提供慰問金，家庭成員因此遭受死亡將獲得100萬盧比（約合1.2萬美元）的補償，而那些遭受嚴重傷害的人將獲得20萬盧比（約合2400美元）的補償，輕傷者將獲得5萬盧比（約合600美元）補償。

現場畫面顯示，遭到撞擊的火車車廂嚴重變形，許多民眾爬上車頂，試圖尋找倖存者，一旁的地上放了為數眾多的罹難者遺體。由於傷亡人數眾多，奧里薩一家政府醫院外有數百名年輕人排隊準備捐血。

一名目擊者表示：「我當時就在現場，可以看到鮮血、斷肢以及在我周圍死去的人。」生還者也指，事發時他附近的10多名乘客跌倒，他一度被壓在底部，逃出車廂後看到許多重傷者，甚至有人斷手斷腳。

報導指出，印度過去曾在2016年發生致命性的列車意外，當時北方邦一輛列車脫軌，結果造成140人死亡，而這次的列車對撞意外已經遠遠的超過當年的死傷。

根據資料顯示，2021年，印度全國發生1.8萬起鐵路事故，死亡人數高達1萬6431人，根據2021年國家犯罪紀錄資料顯示，67.7%的鐵路事故是「從火車上墜落或與軌道上的人相撞」。

耶拿在奧里薩邦辦公室的發言人潘達（SK Panda）稱「這是一起重大事故」，預計救援工作至少會持續到明天早上，並讓周遭的所有大型政府和私立醫院就緒，以滿足傷患需求。

印度東部奧里薩省2日發生重大火車相撞事故，至少207人罹難。（美聯社）
印度東部奧里薩省2日發生重大火車相撞事故，至少207人罹難。（美聯社）

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