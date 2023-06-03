新生兒去年創低 日本做這些事救生育率

日本去年新生兒總數寫歷史新低，首相岸田文雄宣布要斥資250億美元拯救生育率。（歐新社）

日本 人口問題持續惡化，去年新生兒總數寫歷史新低。為解決人口危機，首相岸田文雄宣布要斥資3.5兆日圓（250億美元）拯救生育率。

厚生勞動省2日公布，新生兒人數去年減少5%至770747人，為首度低於80萬，並為1899年有紀錄以來新低。而婦女一生生育的小孩數目也跌至1.26，追平2005年的歷來新低，為連續第七年下滑。一般認為要維持穩定人口，婦女生育率需達2.07。

新冠疫情 期間眾人延後生育，加劇日本人口危機。而晚婚和新婚夫妻減少的趨勢，也是原因之一。去年結婚人數有504878對，時隔三年首次增加，但仍不及疫前一年的595007對。

日相岸田1日表示，將撥款3.5兆日圓，提振下滑的出生率。他說：「（新方案）將讓我國對每個孩童的開支提高到與瑞典 相當。」瑞典是已開發國中政府育兒經費最高的國家之一。日本當局的兒童未來策略小組公布年度額外開支細目，將增發津貼給養育孩童的家庭。

阻止生育率降低是岸田執政的首要任務之一，他本周參訪日托中心時指出：「2030年代起青年人口將劇烈減少，現在到2030年代為止是逆轉生育率下滑的最後機會。」

日本有近三成人口的年齡在65歲以上，獨立智庫Recruit Works Institute 3月的研究預測，2040年該國將短缺逾1100萬名勞動力。

岸田警告，人口危機威脅社會運作的能力，承諾要實施多項措施，但未詳細說明高度負債的日本要從何取得資金。他強調，替生育政策籌款，不能傷害經濟或減少育兒父母的收入，當局無意增加額外的實質負擔，擬改革開支並讓現行預算發揮最大作用。他說，可能會發行債券，補足初期短缺的資金。

財務大臣鈴木俊一2日告訴記者，政府不考慮調升消費稅替新措施籌款，岸田也未考慮提高其他稅率。外界推測日相大概會在未來幾個月宣布提前大選，此時開徵新稅會傷害民眾對政府的支持度。