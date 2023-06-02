控3家報社誹謗敗訴 澳洲戰爭英雄形象毀了

澳洲一名退役軍人羅伯茲-史密斯（左）功勳彪炳，2011年曾獲英國女王（右）接見。（路透資料照片）

澳洲 一名戰功彪炳的退役軍人今天輸掉對三家報社提出的誹謗官司。這場具有標竿意義的官司於審理期間，聽取了有關謀殺、家暴 、恐嚇證人以及戰爭罪的指控，重傷原告形象。

中央社引述法新社報導，羅伯茲 -史密斯（Ben Roberts-Smith）過去是澳洲菁英空降特勤隊（Special Air Services）一員，但三間報社於2018年報導指稱，他涉嫌在阿富汗謀殺六名手無寸鐵的囚犯。

羅伯茲-史密斯否認指控，並對三間報社提出一場耗資數千萬美元的誹謗官司。但是，法官今天認定三間報社已證明指控當中有許多「基本上屬實」，進而駁回此案。

這項判決被認定是澳洲媒體自由的一大勝利。記者同時也是被告的麥肯錫（Nick McKenzie）在社群網站推特（Twitter）發文說：「正義。」

這場官司之前，伯斯出生的羅伯茲-史密斯原是澳洲知名度最高、戰功最為彪炳的軍人之一。

他服役時，在所屬單位追捕塔利班（Taliban）一名高階指揮官時表現「格外英勇」，獲頒澳洲最高軍事榮譽維多利亞十字勳章（Victoria Cross）。

然而，「世紀報」（The Age）、「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）以及「坎培拉時報」（The Canberra Times）指控，羅伯茲-史密斯備受讚譽的公眾形象之下，有著一再犯罪的行為模式。

報紙指出，羅伯茲-史密斯曾把一名手無寸鐵的阿富汗平民踢下山崖，並命令下屬朝這人開槍。

據說羅伯茲-史密斯還曾參與一場機關槍射擊行為，射擊對象是一條腿裝有義肢的男性。他事後還把對方義肢帶回澳洲，當作與其他士兵喝酒時的盛酒工具。

身材高大的羅伯茲-史密斯同時被控在坎培拉的旅館家暴一名女性，並參與一場「霸凌」軍中同袍的行為。不過，法官裁定家暴指控並未完全獲得證實。

羅伯茲-史密斯和律師團聲稱，五起殺人事件發生在交戰期間，第六起根本子虛烏有。

三間報社和旗下記者在整個審判過程中，主要以真實抗辯（defence of truth）來替他們的報導背書。

此案成為澳洲歷時最久的誹謗官司之一，前後有40名證人出庭作證，描述澳洲特種部隊極為不堪的一面。

當地媒體估計，這起訴訟花費高達1600萬美元，是澳洲史上金額最高的誹謗案之一。

代表媒體的律師團表示，他們過些時候會尋求「針對申請人的賠償費用」。

羅伯茲-史密斯的律師費部分由七西傳媒有限公司（Seven West Media）老闆出資。七西傳媒有限公司是三間被告報社的競爭對手。