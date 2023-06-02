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擠下LV執行長 馬斯克再成世界首富 淨資產1920億美元

編譯中心／綜合1日電
特斯拉執行長馬斯克（左）淨資產超過LVMH執行長阿諾特（右），重回全球首富寶座。（Getty Images）
特斯拉執行長馬斯克（左）淨資產超過LVMH執行長阿諾特（右），重回全球首富寶座。（Getty Images）

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）5月31日重新奪回世界首富的頭銜。

彭博報導，隨著精品業龍頭路易威登集團（LVMH）的股價下跌2.6%，創辦人兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）的身價也隨之被馬斯克超越。

據悉，現年51歲的馬斯克和74歲的阿爾諾今年在彭博億萬富豪榜上一直呈現拉鋸、互換領先。阿諾特在去年12月首次超越馬斯克，當時科技行業舉步維艱，而奢侈品業在面臨通貨膨脹時表現出韌性。

隨著經濟成長逐漸放緩，尤其是中國這一市場明顯出現精品業氣勢開始消退的趨勢，LVMH的股價從4月迄今已下跌約10%，稍早阿諾特更一度單日減少多達110億美元的身價。

與此同時，馬斯克今年的收入已超過553億美元，這主要歸功於特斯拉、迄今已上漲66%。馬斯克目前的身價達到約1920億美元，阿諾特則達1866億美元。

事實上，馬斯克自從2021年9月超越亞馬遜創始人貝佐斯成為世界首富後，之後很長一段時間一直占據榜首的位置。

然而，去年由於利率上升抑制投資者對高風險投資的興趣，而投資者們擔心馬斯克在收購推特後過分「分心」也拖累了特斯拉股價，該股暴跌逾65%。

正因為如此，馬斯克去年損失慘重，並於12月份失去全球首富這一頭銜，由阿諾特取代。

但2023年開始，投資者對降息即將到來的信心日益增強，以及在全球範圍內興起的AI熱潮，都令投資者感到振奮，科技股大獲提振，華爾街分析師們也紛紛表示看好。

美國投行Wedbush分析師DanIves在一份報告中寫道：「總體而言，特斯拉處於有利地位，生成式人工智慧應用於其產品套件和商業模式，其將獲益匪淺，盈利增長進一步加速。」

「華爾街女股神」伍德（CathieWood）此前更是放出豪言稱，在對其特斯拉定價模型進行更新後，預計在基準情境下，特斯拉2027年的每股預期價值將達到2000美元。

馬斯克 特斯拉 投資

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