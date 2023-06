澳洲最知名老兵遭媒體控犯下戰爭罪 提告誹謗被判敗訴

澳洲 一位榮獲最高榮譽的戰爭退伍軍人羅伯茲 -史密斯(Ben Roberts-Smith VC, MG)被三家報紙指控在阿富汗 犯下戰爭罪,讓他對這些媒體提出了歷史性的誹謗官司。結果1日出爐,澳洲聯邦法院法官判決他敗訴。

BBC與天空新聞台報導,《雪梨晨鋒報》、《世紀報》與《坎培拉時報》因為2018年刊登報導,指控身為澳洲精銳特種部隊「空降特勤團」(SASR)退役下士的羅伯茲-史密斯動用了不可接受武力,殺害手無寸鐵的阿富汗人,因此被他告上了法庭。

這樁民事官司是澳洲法院頭一次對澳軍被控戰爭罪進行評估,主審法官貝贊可(Justice Anthony Besanko)指出,羅伯茲-史密斯全盤否認的6項謀殺指控中,有4項基本上屬實,更稱他在其中一起事件的行為「冷酷與不人道」。

今年44歲的羅伯茲-史密斯是澳洲最知名且仍健在的戰爭老兵,因為6度部署到阿富汗期間的英勇行動而獲得多項高級軍事榮譽,特別是2011年單槍匹馬攻下一直在攻擊他所屬排的塔利班(或稱神學士)機槍哨站而獲頒最高級的「維多利亞十字勳章」(Victoria Cross)。

羅伯茲-史密斯2013年退役,隨後成為炙手可熱的演說家與媒體主管,但公眾形象因三家報紙報導了有關他在2009至2012年間的不當行為而受損。

羅伯茲-史密斯1日宣判時沒有出庭,但他沒有因為報章提出的任何說法而被起訴,也沒有刑事法庭作出了不利他的判決。報導指出,刑事法庭有著更高的舉證責任。

