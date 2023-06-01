巴西前總統狄梅洛涉貪 遭判刑近9年

巴西前總統狄梅洛(Fernando Collor de Mello)涉貪，遭到判刑8年10個月。（路透）

巴西 最高法院31日判處涉及貪腐的前總統狄梅洛(Fernando Collor de Mello)8年10個月徒刑，這是巴西全面調查貪腐的「洗車行動(Operation Car Wash)」的一部分。

央廣報導，法院判定狄梅洛在2010年至2014年擔任參議員 期間，收受2,000萬雷亞爾(400萬美元)的賄賂，以交換安排一家建築公司與國營巴西國家石油 公司(Petrobras)子公司的合約。

今年73歲的狄梅洛在1990年至1992年領導巴西，在巴西政治中是一個玷污的人物：他是1964年至1985年軍事獨裁統治結束後，巴西第一位民選總統。他後來辭職以避免因貪腐指控遭彈劾。

巴西最高法院的法官在本月初以8票對2票，裁定狄梅洛在巴西石油公司案中的貪腐和洗錢罪名成立。該案的首席法官法欽(Edson Fachin)建議判處33年徒刑。

法欽在31日表示，本案的事實「極其嚴重」，「描繪了惡意濫用公共職能進行個人和世襲晉陞的行為」。

根據法院的官方網站，法欽在投票中表示，「當時的參議員利用他的政治黨派影響力，主導巴西國家石油公司子公司Distribuidora董事會的任命以及建設合約」。

另外，洗錢則是透過狄梅洛名下帳戶的40多筆存款，以及他擁有的公司的65個帳戶進行。狄梅洛否認這些指控。

巴西在2014年3月啟動大規模反貪腐調查「洗車行動」，調查牽涉到巴西國營石油公司和許多大型建設公司的貪污事件。「洗車行動」幾乎橫掃巴西各界，牽連一大批政界、商界精英，甚至還波及到拉美和全球其他國家，已有超過150人認罪，數百人被起訴。