人類登頂珠峰70年 尼泊爾表揚這些登山家

尼泊爾政府29日舉辦登頂珠穆朗瑪峰70周年紀念活動，並表彰締造各項紀錄的登山家們。（取材自推特）

尼泊爾政府29日在一項登頂珠穆朗瑪峰(Mount Everest)70周年紀念活動中，表彰締造各項紀錄的登山家們。不過，鑑於全球暖化 和人類活動頻繁帶來的威脅，珠穆朗瑪峰基地營不再安全。

來自登山界的數百人、雪巴人(Sherpa)登山嚮導和官員參加了在尼泊爾首都加德滿都(Kathmandu)舉行的一項周年紀念集會，與會者揮舞著慶祝標語，在軍樂隊的伴奏下穿越市中心。

在這項活動中受到特別表揚的包括，在這個攀登季節二度登頂珠穆朗瑪峰，創下28次登頂紀錄的雪巴人瑞塔(Kami Rita Sherpa)，以及兩度攀登全球14座8000公尺以上高峰的薩努．雪巴(Sanu Sherpa)。

尼泊爾旅遊部長並特別表揚退役軍人馬加爾(Hari Budha Magar)，他是第一位成功攀登上珠穆朗瑪峰的雙腿膝上截肢者。

1953年5月29日，紐西蘭探險家希拉瑞和他的雪巴人嚮導丹增諾蓋一同成功攀上珠穆朗瑪峰，成為人類史上攀登珠穆朗瑪峰的第一人。在2008年希拉瑞逝世後，尼泊爾將這個日子訂為珠穆朗瑪峰日。

另據英國廣播公司（BBC）報導，珠峰基地營位於正在迅速變薄的坤布（Khumbu）冰河 上，對於每年前往挑戰的上千名登山客造成危險。不過，遷移營地計畫遭到雪巴人和其他登山業者反對後，暫時遭到擱置。