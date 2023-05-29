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尼泊爾擬遷移聖母峰基地營 雪巴人群起反對喊卡

中央社／加德滿都29日綜合外電報導
尼泊爾觀光部去年6月宣布要把營地遷移至較低海拔處，卻遭到雪巴人群起反對，這項計畫短期內恐無法落實。 （美聯社）
尼泊爾觀光部去年6月宣布要把營地遷移至較低海拔處，卻遭到雪巴人群起反對，這項計畫短期內恐無法落實。 （美聯社）

鑑於全球暖化和人類活動頻繁帶來的威脅，聖母峰基地營不再安全。尼泊爾觀光部去年6月宣布要把營地遷移至較低海拔處，卻遭到雪巴人群起反對，這項計畫短期內恐無法落實。

英國廣播公司（BBC）報導，聖母峰基地營位於正在迅速變薄的坤布（Khumbu）冰河上，對於每年前往挑戰的上千名登山客造成危險。

但遷移營地計畫遭到雪巴人和其他登山業者反對後，暫時遭到擱置。雪巴人領袖告訴BBC，這項計畫根本不切實際，而且也沒有其他可行的替代營地。

作為尼泊爾登山產業的骨幹，雪巴人的意見相當重要。 根據尼泊爾登山協會和觀光部官員，在最近與登山業者舉行的協調會上，意見呈現一面倒反對，有超過95%與會者不支持遷移營地。

官員告訴BBC，這代表遷移基地營計畫將被擱置，但相關研究將持續進行。

尼泊爾昆布帕桑拉姆自治市（Khumbu Pasanglhamu）主席明瑪（Mingma Sherpa）表示：「我們社群裡支持遷移聖母峰基地營的連一個人也沒有。」聖母峰絕大多數地區屬於這個自治市轄下，包括基地營。

明瑪表示：「我們不認為有理由在近期內遷移基地營。」

尼泊爾登山嚮導協會會長昂諾布（Ang Norbu Sherpa）接受BBC訪問時也持相同意見。「（基地營）過去70年都在那裡，為什麼現在要移動？而且如果要移動，他們有研究過可行的替代方案嗎？」

尼泊爾最新任命的觀光部長基拉蒂（Sudan Kirati）則認為這不是一項迫切議題。

尼泊爾政府官員去年宣布要遷移基地營時，稱新營地會比原營地下降200到400公尺。目前基地營坐落於海拔5364公尺高度。

原先想法是把基地營搬移到沒有冰河的位置，以免氣溫上升導致冰河融化，會對營地帶來危險。

科學家發現，全世界海拔最高的坤布冰河與喜馬拉雅山其他冰河一樣，正受到全球暖化影響而迅速融化。

英國里茲大學（Leeds University）2018年一項研究顯示，坤布冰河靠近這個基地營的部分，正在以每年1公尺的速度變薄。

實地調查也發現，坤布冰河上融冰形成的池塘和湖泊正在匯聚、擴大，對登山者帶來更大挑戰。

冰河 觀光 暖化

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