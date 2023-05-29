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南海緊張升高 菲美日海巡本周將首度聯合演習

編譯陳曉慈／即時報導
菲國海岸防衛隊巡邏艦「馬拉帕茲瓜號」（左）4月下旬在南海仁愛礁附近險與中國船隻相撞。有鑑於南海緊張局勢持續升高，菲律賓海巡署宣布將與美國海岸防衛隊及日本海上保安廳首度舉辦三方海上演習。（美聯社）
菲國海岸防衛隊巡邏艦「馬拉帕茲瓜號」（左）4月下旬在南海仁愛礁附近險與中國船隻相撞。有鑑於南海緊張局勢持續升高，菲律賓海巡署宣布將與美國海岸防衛隊及日本海上保安廳首度舉辦三方海上演習。（美聯社）

日經亞洲報導，有鑑於南海緊張局勢持續升高，菲律賓海巡署29日宣布，6月1日到7日將在呂宋島西部的巴丹（Bataan）半島附近海域與美國海岸防衛隊及日本海上保安廳首度舉辦三方海上演習。

菲國海巡署發言人巴里羅（Armando Balilo）宣布，這次菲美日海上演習三國將派出共約400名人員參與，透過通訊演習、機動演習、攝影演習（photo exercises）、海上執法訓練、搜救和交匯演習等，強化聯合行動力。

菲律賓海巡署4月下旬表示，兩艘大陸的海警船分別在仁愛礁附近對菲國海巡隊巡邏艦展現「挑釁行為」，北京則反控，菲方船隻搭載各國記者「衝闖」仁愛礁海域，才是有預謀的挑釁行為。但海巡署強調，這次演習與西菲律賓海（南海）發生的事情無關。

強化菲國海巡署也與菲國總統馬可仕日前宣布強化菲國軍事實力呼應。馬可仕要求海軍加強岸邊巡防，以保衛菲國位於南海的利益。

美國與日本雖不是南海主權問題的首要關係國，但北京在重要海域的軍事集結已讓兩國警覺。日經亞洲報導，估計每年經過南海的貿易總額約3兆美元。此外，美國與日本也持續協助菲國強化海上安全能力。

馬可仕5月訪美時，美國承諾將贈菲國海巡船艦與飛行器。美國國防部長奧斯丁也向馬可仕重申華府保衛菲律賓的承諾，並表示承諾適用於在南海遭攻擊的菲國公共飛機及船隻，包括海岸警衛隊。日本則提供資金，協助菲國購入更新、更大的巡邏艦，並協助菲律賓海巡署在瀕南海的蘇比克灣（Subic Bay）建立相關設施。

菲國海巡署行動副指揮官彭薩蘭（Rolando Punzalan Jr.）說：「在人力資源及發展計畫上，美國海岸防衛隊及日本海上保安廳一直以來都提供我們許多協助，特別是在海上執法訓練方面。如今是表達感激並向他們展現我們人員學習成果的好時機」。

日本 北京 國防部

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