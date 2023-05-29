馬爾地夫疫後觀光復甦衝第一 多虧有這國觀光客

馬爾地夫疫後觀光客人數已超越疫前水準。 （路透）

馬爾地夫的疫後觀光 復甦領先其他亞洲旅遊勝地，部分是因為俄烏戰爭爆發，導致許多歐美國家禁止俄羅斯民眾入境，進而促使大批俄國 遊客湧向這個南亞島國。

日經新聞報導，馬爾地夫今年第1季共接待逾52.3萬名外國遊客，比2019年同期增長8.5%，成為全球最快觀光客人數超越新冠疫情 爆發前水準的國家之一。其中俄國遊客占最大宗，共有65,060人，比2019年同期增加逾一倍。

這個南亞最小國家一直到2021年才成為俄國遊客的旅遊熱點，當時全球正值Delta變異病毒疫情的最高峰，但馬爾地夫卻一反趨勢地維持開放機場。

即使之後疫情消退，馬爾地夫的受歡迎度也並未衰減，尤其是去年俄烏戰爭爆發後，歐洲和北美國家都禁止俄國班機飛經他們的空域，這導致了俄國度假客很難再去造訪一些他們喜愛的歐洲景點。

不同於歐洲國家，南亞和東南亞國家一直為俄國觀光客敞開大門。例如斯里蘭卡，今年1到4月共迎接9.5萬名俄國遊客，比2019年同期的4.3萬人暴增；所有外國旅客中每五人就有一人是俄國人，比率高於其他任何國家。

泰國同一期間也迎來逾68.2萬名俄國遊客，占外國遊客比率約8%，僅次於馬來西亞和中國大陸。柬埔寨今年1、2月也共迎接21,631名俄國遊客，是去年同期的近70倍。

但越南的俄國遊客人數卻呈現大幅減少，因為該國暫時禁止俄國班機直飛。今年1至4月約只有4.5萬名俄國遊客，遠低於2019年同期的27.4萬人。

中國以往都是這些亞洲國家的觀光客主要來源，但嚴格的防疫清零政策打壓了民眾的出國興致，即使是在1月開放邊境後，復甦速度也依舊緩慢。今年1到3月造訪馬爾地夫的陸客只有17,691人，是2019年同期的不到四分之一。