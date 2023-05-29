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債限協議天下太平？還有國會這難關要過

爭水權 神學士、伊朗爆衝突3死

編譯中心／綜合28日電

阿富汗神學士政權和伊朗爭奪赫爾曼德河（Helmand River）水權，神學士當局說，雙方27日在邊境爆發衝突，造成至少3名士兵身亡、多人受傷，兩國因水權爭端導致緊張局勢升級。

美聯社引述伊朗國營通訊社消息指出，伊朗副警察局長雷扎伊（Qasem Rezaei）公開指責阿富汗神學士政權27日上午在伊朗希斯坦─俾路支省、阿富汗尼姆魯茲省（Nimroz）邊界開火，以強大的火力對伊朗造成「重大傷亡和嚴重破壞」。

伊朗堅稱，伊朗的水量配額是雙方在1973年達成的合法協議，並要求神學士領導人遵守這項協議。上周伊朗表示，德黑蘭當局「保留」採取行動以解決爭端的權利。

阿富汗內政部發言人回應，衝突是由伊朗部隊先開槍所引起，目前兩國各有1人死亡、數人受傷，並稱情況已獲得控制。伊朗國營通訊社公布的傷亡人數則為3人，其中包括2名伊朗邊防警衛，且死亡人數可能會繼續上升。

此外，伊朗梅爾通訊社（Mehr）報導，有一名伊朗邊防警察被殺。

衝突發生後，伊朗當局關閉了雙方位於米拉克（Milak）的邊境哨所，該地為兩國貿易路線的主要過境點。阿富汗國防部發言人則強調，對話是解決問題的唯一途徑，「為戰爭或消極行為找藉口，不符合任何一方的利益」。

另據報導，隨後伊朗和阿富汗神學士達成諒解，並將派遣聯合調查小組前往衝突地區進一步調查。

伊朗 阿富汗 神學士

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