莫迪主持印度新國會樓落成 在野抵制「加冕典禮」

印度總理莫迪28日為新國會大樓主持落成儀式。（美聯社）

印度 總理莫迪28日為斥資1.45億美元、宏偉的新國會大樓主持落成典禮，這是他想鞏固政績、尋求在明年三度連任努力的一環，但遭19個反對黨、約三分之一的聯邦議員集體杯葛典禮，要求應由總統慕爾穆而非莫迪來主持典禮。

最大反對黨國大黨的領袖拉胡爾．甘地推文說，莫迪把落成典禮視為他的加冕典禮。

中央社引述法新社報導，莫迪以「我的國會我的驕傲」（MyParliamentMyPride）為標籤在推特 發文說：「我們的新國會大廈是印度的民主燈塔，反映這個國家的豐富遺產，以及對未來充滿活力的願望。」

為了紀念新大樓啟用，莫迪也將發行75盧比的特別硬幣。

但多個反對黨抵制典禮，他們說，由莫迪、而非女總統慕爾穆來主持典禮，是「重大侮辱」。

部分政界人士也對落成典禮的日期有所質疑，因為28日剛好是印度教民族主義理論奠基人薩瓦卡（Vinayak Damodar Savarkar）的誕辰紀念日，而他是殺害印度聖雄甘地兇手的導師。

新國會的下議院將有888個席位，遠超過目前最多所能達到的550席，表明當局計劃大幅擴增席次。

莫迪長期尋求消除英國統治的痕跡，而這座宏偉的新立法機構，毗鄰由英國建築師魯琴斯（Edwin Lutyens）和貝克（Herbert Baker）設計、殖民時期興建的舊國會。