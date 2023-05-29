詭異！威尼斯運河突然「一片綠」警方緊急展開調查

威尼斯里阿爾托橋附近河段的河水明顯被染成綠色。（路透）

義大利 威尼斯（Venice）的運河景色世界馳名，每年吸引大量觀光 客前往朝聖，不過28日運河部分區域竟變成「詭異螢光綠」，威尼斯警方正在調查起因，有部分人士推測可能是近期激進環保主義者的新手段。

衛報報導，威尼托大區（Veneto）區長裁雅（Luca Zaia）在推特上指出「當地區民率先發現河水顏色出現異常」，並補充說「當地長官已緊急召開警務會議，以便調查液體來源」。

根據曝光的現場照片，可以見到船夫在泛著螢光綠的水中划行，而遊客則圍繞在運河四周拍攝。

義大利消防部門表示正在協助地區環保局採集樣本進行檢測 。當地媒體「La Nuova Venezia」報導稱「警方正在調查運河出現螢光綠是否可能是氣候活動人士的抗議行為」。

目前沒有環團出面承認犯行。而不久前為抗議政府燃料補助，將大量木炭倒入羅馬古蹟特雷維噴泉（Trevi Fountain）的義國環保團體「最後一代」（Ultima Generazione）回應：「不是我們做的。」

事實上，這並非運河「第一次變綠」， 阿根廷藝術家烏里武魯（Nicolás Garcia Uriburu）1968年在第34屆威尼斯雙年展期間便曾用螢光染劑將水域染成綠色，以宣傳生態意識。