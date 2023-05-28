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土國大選決戰 反對派大打反難民牌 厄多安勝率高

編譯中心／綜合27日電
土耳其總統厄多安26日在伊斯坦堡為競選連任造勢，獲支持者熱烈歡迎。路透
土耳其總統厄多安26日在伊斯坦堡為競選連任造勢，獲支持者熱烈歡迎。路透

土耳其總統大選第二輪決選28日登場。在野「民族聯盟」共推的候選人基里達歐魯矢言，當選將驅逐數百萬敘利亞難民，以拉攏民族主義選民；已掌權逾20年之久，尋求再執政5年的總統厄多安則指控對手發表仇恨言論。如何處理土耳其境內的敘利亞難民問題，似成為決選的選戰主軸。

儘管土耳其陷入困境的經濟是過去幾個月的頭號焦點，但隨著決戰投票日逼近，兩人的論調愈演愈烈，而難民問題成了核心議題。按聯合國難民署數字，土耳其目前收留了360萬以上已登記的敘利亞難民，屬全球最多。隨著敘利亞內戰拖延和國內經濟陷窘，土耳其民間對敘國難民怨言漸增。

厄多安與基里達歐魯在14日的第一輪投票都沒有過半，厄多安的得票率為49.5%，基里達歐魯則取得44.9%的選票，因此要在28日的第二輪投票一決勝負。

在首輪排名第3的極端民族主義候選人歐根獲得近5.2%的選票，外界認為他可能是左右最後誰能勝出的「造王者」。他22日宣布支持厄多安，原因是厄多安領導的「人民聯盟」已掌握國會多數席次。他向自己的支持者說，新任總統與國會屬於同一個執政聯盟，這十分重要。

土耳其總統厄多安26日在伊斯坦堡為競選連任造勢。路透
土耳其總統厄多安26日在伊斯坦堡為競選連任造勢。路透

不過，分析家指稱，尚不能確定支持歐根的選民，都會轉投厄多安，其中部分也可能轉投基里達歐魯，或可能乾脆不投票。基里達歐魯也相信，他首輪雖差厄多安250萬張票，但仍有機會逆轉勝，若不是藉由歐根首輪的280萬張票，就是那時沒投票的800萬選民，足以影響結果。

基里達歐魯嘗試爭取歐根代表的反敘利亞難民、強硬民族主義者選票，並主動出擊爭取年輕人走出來投票。厄多安則指摘基里達歐魯計劃當選後，遣返數百萬的敘利亞難民的計劃形同「仇恨言論」。

厄多安宣稱，他已著手遣返敘利亞難民，並計畫遣送更多人返敘，同時鎖定支持基里達歐魯的親庫德族大黨「人民民主黨」。厄多安在造勢活動中將基里達歐魯，與西方國家以及土耳其政府列為恐怖組織的庫德工人黨連結起來，指控若基里達歐魯勝選，就意味著「恐怖組織」的勝利。

69歲的厄多安因通脹等經濟問題和2月大地震等負面議題，本月初迎來掌權20年以來最艱難的選戰，首度被拖入總統次輪投票。首輪選前的民調，大多低估厄多安的支持率，而在決選前的各家民調，則顯示他領先至少5個百分點。路透26日亦報導，分析家「全都」預料他會勝出。

爭取連任的土耳其總統厄多安（右）26日在伊斯坦堡一場競選活動上，從車上向支持者拋...
爭取連任的土耳其總統厄多安（右）26日在伊斯坦堡一場競選活動上，從車上向支持者拋送禮物。（路透）

厄多安 投票 土耳其

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