我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：白宮、共和黨達成債務上限初步協議

矽谷「惡血」騙局 荷姆斯5月30日入獄 動機仍成謎

睽違3年雅加達台灣學校再辦校慶 吸引百人同樂

中央社／雅加達27日專電
雅加達台灣學校因疫情停辦3年的校慶活動，今年終於恢復舉行，校方指出，參與人數更勝往年。（中央社）
雅加達台灣學校因疫情停辦3年的校慶活動，今年終於恢復舉行，校方指出，參與人數更勝往年。（中央社）

雅加達台灣學校今天舉行校慶園遊會，校長張晉福稱，這是校慶因疫情停辦3年後首次恢復舉行，因此參與人數比往年還要多。駐印尼代表陳忠出席活動時表示，學校創校32年已成為當地華語教育的典範。

雅加達台灣學校今天舉行創校32週年校慶活動，除了學生在活動中心舞台上演唱台灣流行歌曲及舞蹈表演，還有園遊會和抽獎活動，現場販賣各式台灣和印尼小吃，其中最受歡迎的珍珠奶茶、肉粽、台式蛋餅和滷肉飯等攤位，排隊人潮絡繹不絕，非常熱鬧。

雅加達台灣學校校長張晉福表示，校慶因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦了3年，今天是學校在疫情後首次舉辦大型活動，參與人數比往年還要多。

高三學生賴淑儀向中央社說：「學校已經很久沒有舉行讓人感到興奮的活動，因此今天特別開心。」她最期待的是吃到台灣麵線。而另一名學生夏御峰則表示，校慶活動中，最期待園遊會，因為能吃到來自台灣的貢丸和臭豆腐等小吃。

園遊會還設有台灣古早童玩區，提供毽子、陀螺和扯鈴讓學生和家長體驗傳統技藝，有學生在場大秀扯鈴技術，家長則在一旁為孩子拍照紀錄。

學生家長蘇珊（Susan）向中央社記者表示為何送孩子到雅加達台灣學校就讀，她說：「因為華語越來越重要，雅加達台校幾乎所有科目都用華語教學，比其他國際學校，華語教育更扎實，另個原因是學校特別重視道德教育，符合亞洲價值觀。」

張晉福指出，目前台灣學校超過8成都是印尼籍學生，學校除了重視華語教育也提升學生的英語能力，希望能更為國際化。

陳忠表示，雅加達台灣學校是印尼前總統蘇哈托（Suharto）執政以來的首間華語學校，當時是為了提供台商子女就學，而在經過了32年的經營後，如今雅加達台校已經成為印尼華語教育的典範。

陳忠說：「在現任及歷任的理事、董事和校長努力經營下，雅加達台灣學校各方面都蒸蒸日上，不管是校內的學生風氣和老師的教學，以及校外在國際上的表現都名列前茅。」

面對如今各國際學校及華校教導漢字時傾向使用簡體字而非繁體字，陳忠強調，台灣學校教學上使用正體字，「簡體字失去很多文化意義，因此當各華語學校都選擇使用簡體字時，世界各地的台灣學校就像是中華文化的綠洲，是維繫中華文化精髓很重要的一環」。

雅加達台灣學校校慶園遊會，多個攤位販賣台灣及印尼小吃，吸引許多家長和學生購買。（...
雅加達台灣學校校慶園遊會，多個攤位販賣台灣及印尼小吃，吸引許多家長和學生購買。（中央社）
雅加達台灣學校27日舉行創校32週年校慶，校長張晉福主持抽獎活動。（中央社）
雅加達台灣學校27日舉行創校32週年校慶，校長張晉福主持抽獎活動。（中央社）
雅加達台灣學校校慶園遊會，販賣許多台灣小吃，排隊人潮絡繹不絕。（中央社）
雅加達台灣學校校慶園遊會，販賣許多台灣小吃，排隊人潮絡繹不絕。（中央社）
雅加達台灣學校校慶園遊會上，販賣滷肉飯和台灣香腸的攤販吸引大批人潮。（中央社）
雅加達台灣學校校慶園遊會上，販賣滷肉飯和台灣香腸的攤販吸引大批人潮。（中央社）

教育 印尼 疫情

上一則

厄多安伊斯坦堡造勢感性訴求 現場擠爆如演唱會

下一則

烏總統顧問稱已展開反攻前置行動 俄叛軍將繼續入侵俄羅斯

延伸閱讀

新世紀傢俱 國殤日大特價 折扣高達80%

新世紀傢俱 國殤日大特價 折扣高達80%
美國大型貿易代表團本周將訪印尼 抗衡中國影響力

美國大型貿易代表團本周將訪印尼 抗衡中國影響力
佛光山祈福園遊會 逾1500人參加

佛光山祈福園遊會 逾1500人參加
Adidas印尼代工廠裁員1400人 當局將約談負責人

Adidas印尼代工廠裁員1400人 當局將約談負責人

熱門新聞

威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門。（影片截取自推特用戶@rainbowmach1）

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

2023-05-27 09:52
新加坡樟宜機場資料照片。（Getty Images）

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

2023-05-27 09:25
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
查理（左）對卡蜜拉沒有辦法，最後總是聽她的。（路透資料照片）

得罪後母死路一條？卡蜜拉要封殺哈利 查理擋不了

2023-05-21 08:52

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
李坤城兒曝父嫩妻強迫結婚 偽造簽名奪房產 酗酒鬧事被報警

李坤城兒曝父嫩妻強迫結婚 偽造簽名奪房產 酗酒鬧事被報警

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
張柏芝3姊弟罕見合框 基因超強大

張柏芝3姊弟罕見合框 基因超強大