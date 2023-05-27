睽違3年雅加達台灣學校再辦校慶 吸引百人同樂

雅加達台灣學校因疫情停辦3年的校慶活動，今年終於恢復舉行，校方指出，參與人數更勝往年。（中央社）

雅加達台灣學校今天舉行校慶園遊會，校長張晉福稱，這是校慶因疫情 停辦3年後首次恢復舉行，因此參與人數比往年還要多。駐印尼 代表陳忠出席活動時表示，學校創校32年已成為當地華語教育 的典範。

雅加達台灣學校今天舉行創校32週年校慶活動，除了學生在活動中心舞台上演唱台灣流行歌曲及舞蹈表演，還有園遊會和抽獎活動，現場販賣各式台灣和印尼小吃，其中最受歡迎的珍珠奶茶、肉粽、台式蛋餅和滷肉飯等攤位，排隊人潮絡繹不絕，非常熱鬧。

雅加達台灣學校校長張晉福表示，校慶因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦了3年，今天是學校在疫情後首次舉辦大型活動，參與人數比往年還要多。

高三學生賴淑儀向中央社說：「學校已經很久沒有舉行讓人感到興奮的活動，因此今天特別開心。」她最期待的是吃到台灣麵線。而另一名學生夏御峰則表示，校慶活動中，最期待園遊會，因為能吃到來自台灣的貢丸和臭豆腐等小吃。

園遊會還設有台灣古早童玩區，提供毽子、陀螺和扯鈴讓學生和家長體驗傳統技藝，有學生在場大秀扯鈴技術，家長則在一旁為孩子拍照紀錄。

學生家長蘇珊（Susan）向中央社記者表示為何送孩子到雅加達台灣學校就讀，她說：「因為華語越來越重要，雅加達台校幾乎所有科目都用華語教學，比其他國際學校，華語教育更扎實，另個原因是學校特別重視道德教育，符合亞洲價值觀。」

張晉福指出，目前台灣學校超過8成都是印尼籍學生，學校除了重視華語教育也提升學生的英語能力，希望能更為國際化。

陳忠表示，雅加達台灣學校是印尼前總統蘇哈托（Suharto）執政以來的首間華語學校，當時是為了提供台商子女就學，而在經過了32年的經營後，如今雅加達台校已經成為印尼華語教育的典範。

陳忠說：「在現任及歷任的理事、董事和校長努力經營下，雅加達台灣學校各方面都蒸蒸日上，不管是校內的學生風氣和老師的教學，以及校外在國際上的表現都名列前茅。」