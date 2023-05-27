厄多安伊斯坦堡造勢感性訴求 現場擠爆如演唱會

土耳其總統厄多安26日前往伊斯坦堡為競選連任造勢。（路透）

土耳其 總統厄多安 （Recep Tayyip Erdogan）昨天前往伊斯坦堡為競選連任造勢，支持者提早一小時沿路等待總統車隊，賣命爬上台階就是為了一睹本尊。厄多安登場時更是集體瘋狂，合唱歌頌他的歌曲，現場可比巨星復出演唱會。

厄多安與對手、最大在野黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）於14日第一輪總統選舉都未過半，這是他執政20多年以來首次未能於首輪勝選，兩人明天將再次對決。

雖然第二輪勝負未定，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）昨天一上台就以勝選氣勢感謝支持者的愛護，「我相當銘感於心，要是沒有各位的支持，我們沒有辦法走到今天」。

「我們是一個祖國、一個民族、一個政府，我們將一直再一起，我們心靈契合、異口同聲，將如同一家兄弟姊妹，我們將成為一個團結的土耳其。」現場報以熱烈掌聲，更有民眾激動落淚。

厄多安造勢大會如戒備森嚴的嘉年華演唱會，維安人員對攜幼前來的支持者發放洋娃娃及汽車模型玩具，舞台兩排喇叭不停放送歌頌厄多安的魔性歌曲。現場民眾來自各年齡層，多數頭綁寫有「厄多安」字樣的紅色頭帶，女性則有9成以上包頭巾。厄多安基本盤多持保守立場，可見一斑。

造勢舞台螢幕大秀厄多安造路造橋等基礎建設政績及拜卡無人機影片時，再度掀起一波高潮。畫面切換為基里達歐魯與恐怖組織成員交錯的影像時，台下一片噓聲，將「基里達歐魯趕出政壇」的呼聲不斷。

明天的決選是厄多安能否保住不敗神話的關鍵一役，他以行政資源優勢，陸戰、空戰齊發，除了全黨總動員掃街爭取支持，也發送簡訊及大打電視廣告催票，讓基里達歐魯陷入苦戰。

根據報導中東新聞的Al-Monitor網站與民調 公司Premise Data最新調查結果，40%的受訪者挺厄多安，基里達歐魯以39%緊追在後。高達15%的受訪者仍未決定投誰；14%則可能倒戈，不會投票給首輪支持的候選人。

伊斯坦堡知名民調機構Konda結果顯示，厄多安與基里達歐魯的支持率分別為53.4%及46.6%。另一家總部位於伊斯坦堡民調機構Saros Research結果呈現厄多安擁有逾4%領先優勢。由於多數民調公司第一輪預測結果失準，土耳其民眾對民調機構信心已直線下降。

兩位候選人於首輪投票後都逐漸減少競選活動，但仍把握今天衝刺催票，厄多安將在自己的政治發跡地伊斯坦堡各個街區面對面拉票。基里達歐魯則把主力放在安卡拉，盼以務實政策促選民下架厄多安。

無論由誰掌舵土耳其下一個5年，都將面臨巨大經濟挑戰。25日公布官方數據顯示，土耳其中央銀行淨外匯存底降至零以下，是2002年以來首見。

在野陣營指控，央行依厄多安意志燒光外匯存底，以遏制貨幣里拉急劇貶值。一名住在安卡拉的民眾對中央社指出，因為擔心里拉於選後暴跌，昨天急著把能用的現金拿去換美金等外匯，出門才發現多家換匯所已大排長龍。