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沙烏地人權紀錄不佳 羅馬主辦2030世博會機會增

編譯中心／綜合26日電

媒體報導指出，沙烏地阿拉伯因人權紀錄不佳，使得世博會候選城市羅馬和釜山較具優勢，但因2025年世博會在日本大阪舉辦，應不會再選東北亞城市主辦，使得2030年世博會由羅馬主辦可能性較高。

2030年世界博覽會候選城市原先有5個，包括義大利羅馬、沙烏地阿拉伯利雅德、韓國釜山、烏克蘭敖德薩與俄羅斯莫斯科。但因俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭，目前僅剩下羅馬、利雅德與釜山3個城市競爭。

新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）日前報導，沙烏地阿拉伯因人權紀錄不佳，非政府組織認為若選擇利雅德成為2030年世博會主辦城市，將與世博會的精神背道而馳，也可能讓世博會蒙上陰影，因而候選城市以羅馬和釜山較具優勢。

「今日羅馬」（Roma Today）25日報導，約12個非政府組織致函國際展覽局（BIE）反對利雅德的候選資格，可能使得世博會候選城市羅馬和釜山獲選機會較大。

根據國際特赦組織，沙烏地阿拉伯在2022年3月某一天執行81起死刑，此事引發非政府組織不滿，呼籲須將利雅德排除在世博會主辦城市之外。

6月20日國際展覽局大會將再次聽取爭取主辦2030世博會候選城市的意見，「今日羅馬」報導，這是在不到一個月時間內，自啟動2030年審查候選城市以來第4次大會，屆時候選城市將有20分鐘展示相關計畫檔案與說明申請世博會核心主題。

報導也指出，2030年羅馬世博會促進委員主席馬索羅（Giampiero Massolo）在外交情報與外交事務方面擁有長期經驗，有利義大利說服更多的代表支持由羅馬主辦，增加獲勝機會。

雖然由利雅德主辦受到非政府組織反對，削弱雀屏中選機會；但報導說，沙烏地阿拉伯仍擁有法國和希臘的支持。雖然如此，國際媒體的壓力，要求回應非政府組織的主張，有利義大利爭取主辦權。

「今日羅馬」也曾分析，羅馬主要競爭對手是利雅德，因沙烏地阿拉伯擁有與世界各國達成協議及建立關係的能力；而韓國釜山被認為可能性較低，因為2025年世博在日本大阪舉辦，應不會再選東北亞城市主辦。

沙烏地阿拉伯 義大利 烏克蘭

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