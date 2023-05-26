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東京街頭傳槍響 1人中槍失去意識 2嫌仍在逃

東京街頭傳槍響 1人中槍失去意識 2嫌仍在逃

編譯茅毅／即時報導
日本晚間傳出有人遭槍擊的案件。（取材自推特）
日本晚間傳出有人遭槍擊的案件。（取材自推特）

繼長野縣中野市25至26日發生造成4人喪生的槍枝暴力事件後，東京26日晚間約8點，傳出有人遭槍擊的案件。日本放送協會（NHK）引述警方報導，目擊者和搜查相關人士指稱，已知有1名和幫派有關的人士失去意識，正送往醫院救治。兩名男子從案發現場搭車逃逸。東京警視廳正對此確認中。

根據110報案，案發現場位於東京的町田市JR町田站附近、小吃店等店鋪林立的商圈。NHK以直升機空拍的影像顯示，JR町田站附近的建築物前馬路上，可見多輛警車閃著警示燈暫停。

現場附近的小吃店員工指稱，當時聽到數聲像槍響的聲音，由遠而近。

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