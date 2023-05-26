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日本千葉縣外海發生規模6.2地震 成田機場關閉跑道、確認3核電廠安全

編譯茅毅／即時報導
日本26日下午約7點3分發生芮氏規模6點2強震，震源位置在千葉縣以東外海，震源深度僅50公里、屬於「淺層地震」。（取材自日本氣象廳）
日本26日下午約7點3分發生芮氏規模6點2強震，震源位置在千葉縣以東外海，震源深度僅50公里、屬於「淺層地震」。（取材自日本氣象廳）

日本26日下午約7點3分發生芮氏規模6點2強震，震源位置在千葉縣以東外海，震源深度僅50公里、屬於「淺層地震」。受影響最大的是該縣「銚子市」和「旭市」，以及茨城縣「常陸那珂市」，根據日本氣象廳的震度分級，這3地均達到「5弱」。位於千葉成田市的成田國際機場，自當晚7點5分起，將A、B兩條跑道關閉進行檢查。

日本放送協會（NHK）報導，儘管無需擔心會引發海嘯，但東京電力公司正確認其位於福島縣的兩座核電廠，包括在2011年311大地震引發的核災中，受損嚴重的「福島第1核電廠」，是否遭受影響。該核電廠所在的該縣雙葉町，震度為3。

另位於茨城東海村的日本原子力發電公司「東海第2核電廠」，震度也有3，該公司亦正確認其有無受到地震影響。

日本政府下午7點5分隨即在首相官邸的危機管理中心，設立針對這次地震的情報聯絡室，以確認災情。

地震 日本 機場

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