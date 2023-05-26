日本長野兩警察來不及下車便遇害 公安：嫌犯合法擁槍

日本長野發生駭人的殺人案，31歲的議長長子青木正憲持刀與獵槍殺害4人，一度挾持人質在自宅。（美聯社）

日本長野發生駭人的殺人案，31歲的議長長子青木正憲持刀與獵槍殺害4人，目擊者說，嫌犯朝警車開兩槍，兩名員警還來不及下車就遇害。國家公安 委員長谷公一26日在記者會表示，青木政憲是合法擁有獵槍及空氣槍。

目擊者說，嫌犯持刀追殺66歲的鄰居村上幸枝，「她見到我拚命喊，歐吉桑救我」，卻不幸被青木追上。青木抓住她的手腕，將她刺死。目擊者問他，為什麼這麼殘忍把人家殺了，青木回答，「因為想殺，就殺掉」。

目擊男性通報，救護人員電話指示先替被刺女性做CPR。正在施救時，青木從後方繞過去，警車到現場。警車正要轉彎進來，嫌犯持獵槍追過去，瞄準駕駛座。目擊者躲起來，沒有看到全部過程，但1、2秒後他聽見一聲槍響，數秒後又一聲，「警察 還沒開車門，就中彈了」。被槍擊 的警察為46歲的警部補玉井良樹及61歲的巡查部長池內卓夫，送醫後不治。

目擊者說，真的不敢相信，這到底是不是現實發生的事，一直忘不掉他冷靜地說「因為想殺就殺」那句話。案發現場離長野電鐵的信州中野站約兩公里，有農田及住宅，附近也有小吃店與小學。